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Balık Saklama Yöntemleri

Balık Saklama Yöntemleri

Oruç Akkol, balığın saklama süreleri ve tüketim alışkanlıklarına dair bilgiler verdi.

11.03.2025 12:52
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Eskişehir'de balıkçılık yapan Oruç Akkol, sıcakların artmaya başladığı bu günlerde evde balık saklama yöntemleri ve tüketim alışkanlıkları hakkında konuştu.

Balığın saklama şartlarına göre bozulma süresinin sekiz ay ila iki gün arasında değişiklik gösterdiğini söyleyen Akkol, "Evde balık normal buzdolabında bir gün veya iki gün normal muhafaza edebilir. Ondan sonra normal buzluğa girebilir, Derin dondurucularda ise altı ay ila sekiz ay arasında saklanabilir. Dondurucusu olmayanlar için balık en fazla iki-üç gün dayanabilir" dedi.

"Balıklar doğru muhafaza edilirse 8 ay saklanabilir"

Hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle beraber balıkların nasıl saklanacağı hakkında konuşan esnaf Akkol, "Evde balık normal buzdolabında bir gün veya iki gün normal muhafaza edebilir, ondan sonra derin dondurucuya girebilir. Derin dondurucularda altı ila sekiz aya kadar saklanabilir. Dondurucusu yoksa en fazla iki - üç gün. Eğer balık temizlemiş ise eti biraz daha çabuk bozulmaya başlar. Bütün bırakırsan biraz daha uzun ömürlü olur. Büyük balıklarda küçük balıklara göre bir tık daha uzun ömürlü olur" şeklinde aktardı.

"Ufak balıklar daha çok tercih ediliyor"

Satışlarda en çok hangi balıkların ilgi gördüğü sorusuna Akkol, "En çok ufak balıklar ilgi görüyor. Hamsi ve istavrit başta tercih edilen balık türleri diyebiliriz, onlardan sonra çupra levrek geliyor. Ufak balıklar biraz daha hesaplı olduğu için tüketimi daha fazla oluyor. Ramazan'a özel satışta bir farklılık yok. İnsanların neyi tercih ediyorsa gene onu alıyor" şeklinde konuştu.

"Balık dört mevsimde tüketilebilir"

Son olarak vatandaşlara seslenen Akkol şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlarımız balığı tüketsinler. Balık yazda kışta yenir. Tüketilmeyecek bir şey yok. Ağır bir yemek değildir, lezzetlidir. Her zaman taze balık bulunabilir. Balık tüketmek yaza ya da kışa bağlı bir şey değil 4 mevsim de tercih edilebilir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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