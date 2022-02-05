Üye Girişi
Balıkesir'de camide sabah buluşmaları devam ediyor - Son Dakika

Balıkesir'de camide sabah buluşmaları devam ediyor

05.02.2022 12:57
Balıkesir'de camide sabah buluşmaları devam ediyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, müftülüğün başlattığı camide sabah buluşmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, müftülüğün başlattığı camide sabah buluşmaları devam ediyor. Merkez Kocacami'de sabah namazında buluşan vatandaşlar, namazın ardından yapılan dualar ile vaazları dinlerken cami çıkışında da çorba ikramı yapılıyor.

Burhaniye'de Müftülüğünün başlattığı buluşmaların 6'ncısı gerçekleştirildi. Kocacami'de hep birlikte sabah namazı kılınırken, namaz sonrası da dua ve ilahiler okunuyor. Müftü Mustafa Ali Işık'ın kısa vaazının ardından da çorba ikramı yapılıyor. Tavuksuyu ve mercimek çorbasına kaşık sallayan vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti. Buluşmaların devam edeceğini anlatan Burhaniye Müftüsü Mustafa Ali Işık, " Burhaniye ilçemizde, sabah namazı buluşmalarının İnşallah 6'ncısını yapıyoruz. 3 aylar da girdi. Buluşmalarımız devam edecek. Rabbim buralara gelmeyi bize nasip eylesin. Cemaat sayımız her gün artıyor. Devam edecek İnşallah" dedi.

Cemaatten Kemal İşi de," Cami buluşmasına geldik. Bu gelenekler çok güzel. Ömür boyu devam etse çok iyi olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan Şevik ise, " Ören cemaati olarak sabah buluşmasının 6'ncısına katılıyoruz. Bu sabah buluşmalarının devamını bekliyoruz. Çok güzel oluyor. Allah razı olun diyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir'de camide sabah buluşmaları devam ediyor
Balıkesir'de camide sabah buluşmaları devam ediyor
Balıkesir'de camide sabah buluşmaları devam ediyor
Balıkesir'de camide sabah buluşmaları devam ediyor

YORUMLAR
500

Balıkesir, Namaz, Cami, dua, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de camide sabah buluşmaları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:43 14 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: inlerinde vurmaya devam ediyoruz
12:40 Basına kapalı yapılan toplantının detayları ortaya çıktı! Bahçeli: 2023 için hazırlıklı olun
12:38 Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
12:31 Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, sosyal medyayı sallıyor
12:26 Halkbank davasında yeni gelişme! Temyize başvurma süresi 13 Mayıs'a kadar uzatıldı
12:21 Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor
12:05 Çırılçıplak soydukları adamı soğuk suyun altında darp ettiler! Görüntüleri ise karısına yolladılar
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 13:03:26. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de camide sabah buluşmaları devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement