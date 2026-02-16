Burhaniye'de Deniz Kabardı, Yollar Göle Döndü - Son Dakika
Burhaniye'de Deniz Kabardı, Yollar Göle Döndü

16.02.2026 12:27  Güncelleme: 13:44
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle deniz kabardı, yollar sular altında kaldı. Belediye ekipleri, kumdan setler oluşturarak taşmayı önlemeye çalıştı.

Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde fırtınanın etkisiyle deniz kabardı, yollar sular altında kaldı.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodosun hızı zaman zaman 70 kilometreyi buldu. Ören ve Öğretmenler Mahallesi'nde taşan deniz, plajı aşarak cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı yazlıklar da suların altında kaldı.

Burhaniye Belediyesi ekipleri taşmayı önlemek için makinelerle kumdan setler oluştururken, görevliler suların tahliyesi için kapanan menfezleri açtı.

Cadde ve sokakları göle çeviren sular sürücülere de zor anlar yaşattı.

Doğal dengenin bozulduğunu kaydeden ilçe sakini Hamdi Mengi, "Buraları bizim çocukluğumuzda kumdu. Burayı trafiğe açarak, yürüyüş yolu yaparak, çok güzel şeyler yaptıklarını zannedenlerin hepsi bir gün denizin içinde kalacak. Deniz, doğa kendini yeniliyor. Her gün afet, her gün yağmur. İlk yağmurda yollar kapanıyor. Bu denizin yükselmesinden meydana geliyor. Burada iki sıra evlerin altında su var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

