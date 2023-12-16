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Balıkesir'de hafta sonuna sağanak yağışla başladı - Son Dakika
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Balıkesir'de hafta sonuna sağanak yağışla başladı

Balıkesir'de geçtiğimiz haftayı güneşli bir hava ile bitiren vatandaşlar, hafta sonuna sağanak yağışla uyandı. Sağanak yağışın etkisiyle caddelerde tıkanmalar meydana geldi. Meteorolojiye göre yağışlar Pazar günü kesilecek.

Balıkesir\'de hafta sonuna sağanak yağışla başladı
16.12.2023 - 12:48,
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Haftayı güneşli bir hava ile bitiren Balıkesir'de hafta sonuna vatandaşlar sağanak yağışla uyandı.

Geçtiğimiz 2 günde parçalı bulutlu ve güneşli havanın hakim olduğu Balıkesir'de hafta sonu yağış ile başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış yer yer etkisini şiddetlendirerek devam etti. Caddelerin bazı noktalarında logarlar da sağanak yağışın etkisi ile tıkanmalar meydana geldi.

Meteorolojiden açıklanan bilgiye göre, gün içerisinde sağanak yağış etkisini göstermeye devam ederken, gece saatlerinden itibaren Pazar günü yağışın kesileceği ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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