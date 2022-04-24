Balıkesir'de kadınlar bayram baklavası için imece yaptı - Son Dakika
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Balıkesir'de kadınlar bayram baklavası için imece yaptı

24.04.2022 12:31

- Balıkesir'de kadınlar bayram baklavası için imece yaptı Burhaniye ilçesinde, yaklaşan Ramazan Bayramı için hazırlıklar devam ederken, kadınlar da imece ile baklava yapmaya başladı.

- Balıkesir'de kadınlar bayram baklavası için imece yaptı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, yaklaşan Ramazan Bayramı için hazırlıklar devam ederken, kadınlar da imece ile baklava yapmaya başladı. Ören Mahallesi Enver Güreli Caddesi 2037. Sokakta da baklava hazırlığı başladı.

Ören Mahallesinde baklava hazırlamak için bir araya gelen Fatma İşi, Kezban Türker ve Zeynep Tekin'in dayanışması takdir topladı. Kemal İşi ve Fatma İşi çiftinin evinde bir araya gelen kadınlar tepsi tepsi fıstıklı ve cevizli baklava hazırladı. Mahallede birlik ve beraberliğin çok iyi olduğunu anlatan Kezban Türker," Bayram yaklaşıyor. Bizde baklava hazırlığına giriştik. Sadece baklava için değil tarhana, bulgur ve erişte yapımı içinde imece yapıyoruz" dedi. Fatma İşi de," Bayrama çocuklar gelecek. Bunun için kendi ellerimizle baklava hazırlıyoruz. Biz bu baklavayı daha çok seviyoruz. Komşularımızla beraber sırayla baklava yapıyoruz. İmece kültürünü yaşatmaya karalıyız" dedi. Kadınlara teşekkür eden Kemal İşi de," Mahallede kadınların dayanışması takdire değer. Çok güzel işler yapıyorlar. Her gün bir ailede baklava ve börek açıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir'de kadınlar bayram baklavası için imece yaptı
Balıkesir'de kadınlar bayram baklavası için imece yaptı
Balıkesir'de kadınlar bayram baklavası için imece yaptı
Balıkesir'de kadınlar bayram baklavası için imece yaptı

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Ramazan Bayramı, Zeynep Tekin, Balıkesir, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de kadınlar bayram baklavası için imece yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de kadınlar bayram baklavası için imece yaptı - Son Dakika
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