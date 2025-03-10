Balıkesir'de Toplu İftar Geleneği Devam Ediyor

Balıkesir'de yüzlerce kişi, iftar geleneğinde buluştu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, kırsal mahallelerde toplu iftar açma geleneği devam ediyor. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Hisar Mahallesinde Necat Kaynak'ın düzenlediği iftar yemeği yüzlerce vatandaşı buluşturdu.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki 220 nüfuslu Hisar Mahallesinde toplu iftar geleneği devam ederken, dün akşam da Necat Kaynak, iftar yemeğini üstlendi. Kazanlarda yemekler hazırlanırken, köy meydanında kurulan soflarda yüzlerce insanı buluşturdu. İftar öncesi imam Recep Uslu tarafından Kur'an ve Mevlit okunurken, ezanla birlikte oruçlar açıldı.

Yemekleri de köylü gençler servis etti. İftar yemeğine çok sayıda muhtarda katıldı. İftar yemeklerinin devam edeceği açıklandı. Emeği geçenlere teşekkür eden Ören Mahalle muhtarı İlker Kurt, "Köylüler, bu gecenin düzenlenmesinde bir araya geldiler. Bizi de davet ettiler. Bizler de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah, kabul etsin hayırlarını Bu iftarların devam etmesini istiyoruz" dedi.

Ağacık mahalle muhtarı Hasan Dayı da, "Ramazan ayında geleneksel hale gelen iftar yemekleri bu gün akşamda Hisar mahallemiz de. Burhaniye içinde ve kırsal mahalle köylerimizde her akşam bu iftarlar verilmektedir, Bu iftarların devam etmesini temenni ediyoruz. Yapan kişilerden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

İftar yemeğini üstlenen Necat Kaynak ise, "Bir iftar yemeğinde daha buluşmuş olduk. Yüzlerce insanı ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Atalarımızdan dedelerimizden kalan bu gelenekleri yaşatmaya çalışıyoruz. Herkes çok mutlu. İnsanları ağırlamaktan bizde şeref duyuyoruz" diye ifade etti.

Berber Hasan Özavcı da, " Hacı Necat arkadaşımızın iftar yemeğinde buluşmak üzere Hisar köyüne geldik. Allah yaptıkları hayırları kabul etsin. İnşallah. Çok güzel bir cemaatle yemek programı oldu. Herkes mutluydu. Ramazanın şerefine haysiyetine yakışır bir toplantı oldu. Hayırlarını Allah kabul etsin. İnşallah" diye koştu.