Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Yerel

Yeni yıla en talihsiz giren ülke! Halkın yüzde 90\'ı elektriksiz kaldı

Yılbaşı gecesinde "pes" dedirten olay! Yanındaki kadını bile bıraktı

Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları

O Ses Türkiye\'ye damga vurdu: Şimdikleri cebinden çıkarır

Yıldız futbolcu kendi kulübüyle alay etti

Asgari ücret zammı sonrası işverene 42 milyar liralık kaynak

Bu kez Taksim Meydanı\'ndalardı! Karşılarında görenler şaşırdı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde, Kızılay Caddesi ile Mehmet Efendi Caddesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kaza, 48 yaşındaki Ö.G.'nin kullandığı 39 SF 250 plakalı otomobil ile 23 yaşındaki Ö.Z. yönetimindeki 10 AIM 898 plakalı motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki M.T. motosikletten düşerek yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.