Balıkesir Haber TV yayın hayatına başladı - Son Dakika

Balıkesir'de yayın hayatına başlayan Balıkesir Haber TV'nin hizmet ofisi ve canlı yayın stüdyosu düzenlenen törenle hizmete girdi. Genel Müdürlüğü'nü Sıtkı Şeremetli'nin, Genel Yayın Yönetmenliğini ise Ramazan Karaca'nın yaptığı Balıkesir Haber TV internet üzerinden yayın yapacak.

Bandırma Caddesi üzerinde bulunan Balıkesir Haber TV kanalının açılışına Balıkesir Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, AK Parti Milletvekili Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Balıkesir Haber TV'nin açılışında konuşan Genel Yayın Yönetmeni Ramazan Karaca teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, uzman kadro ve lisanslı olarak oluşturdukları Web TV'nin Balıkesir'e hayırlı olmasını diledi. Genel Müdür Sıtkı Şeremetli de Balıkesir'e hizmet edenlere ayna görevi oluşturmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. - BALIKESİR