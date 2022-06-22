Balıkesir'in her yerinde 'Pati'ler var

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Pati" adını verdiği beslenme odak noktalarını 20 ilçede yerleştirmeye devam ediyor. Pati'ler sayesinde mama kaplarının kaybolması, yağışlarda ve sıcak havalarda mamaların zarar görmesi önlenecek.

Türkiye'nin modern ve donanımlı hayvan bakımevi, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine sahip olan, VETBÜS ile de sokak hayvanlarının bakım ve tedavisini ilçe ilçe, yerinde yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Pati" adını verdiği beslenme odak noktalarını yerleştirmeye devam ediyor. 20 ilçede 140 noktaya yerleştirilecek olan beton beslenme üniteleri sayesinde mama kaplarının kaybolmasının ya da yağışlarda, sıcak havalarda mamaların zarar görmesi önlenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Tuncay Dönmez, "İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun kararı neticesinde 2021 yılında, ilçe belediyelerimizle birlikte belirlediğimiz beslenme noktalarına Pati adını verdiğimiz mama ve su ünitelerinden yerleştirmeye başlamıştık. Bu yıl da ilçelerimizden gelen yoğun talep üzerine sokak hayvanlarımızın da kolay ulaşabilmeleri adına 140 tane nokta için Pati dağıtacağız. Amacımız rüzgar, kar, soğuk gibi etkenlerden mamaların etkilenmemesi, sokak hayvanlarının beslenme noktalarından daha iyi ve sağlıklı bir şekilde yararlanabilmeleri" açıklamasında bulundu.