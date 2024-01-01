Bandırma 2024\'e merhaba dedi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediyenin yılbaşı için süsleyerek, ışıklandırdığı alanlarda vatandaşlar 2024 yılına "merhaba" dedi.

Bandırma Belediyesi, başta Belediye Nikah Salonu olmak üzere kentin işlek caddelerini ışıklarla süsledi. Bandırma Belediyesi, Belediye Nikah Salonu önüne yılbaşı temalı yapay çam ağacı koydu. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 askerin şehit olması nedeniyle Bandırma Belediyesi tarafından yapılması planlanan tüm müzikli etkinlikler ise iptal edildi. 2023 yılının son saatlerinde vatandaşlar meydana akın etti. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'nda girenler büyük bir mutluluk yaşadı. Akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı alanda yeni yıl kutlandı. - BALIKESİR