Bandırma\'da Palamut Bolluğu

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40 gün önce av yasağı kalkan denizlerde balık bolluğu yaşanmaya devam ediyor. Balıkesir'in Bandırma Balık Hali'nde ise adeta palamut bayramı yaşanıyor. Eylül ayında ortalama 500 gram gelen palamutlar, Ekim ayının ortalarına gelindiği şu günlerde tanesi 1000 grama kadar yükseldi. İrileşen palamutlarda fiyat ise Eylül ayına göre aynı kaldı.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte 40 gündür Bandırma Balık Hali'nde palamutlar gelmeye devam ediyor. Av sezonunun açılması ile birlikte ağlarını denize bırakan balıkçılar, Bandırma Balık Hali'ne palamut gelmeye devam ediyor. Bandırma Balık Hali'nde satışa sunulan balık çeşidinde her geçen gün artış yaşanırken, havaların soğumaya başlamasıyla avlanan balık miktarında da artış bekleniyor. 1Eylül tarihinde 500 gram olan palamutlar şuan için 1 kilograma kadar ulaştı.

Balıkçı Barış Yıldız, yeni sezonda palamut bolluğu yaşandığı ve vatandaşların yüzlerinin güldüğünü ifade etti. Tezgahlarda balık bolluğunun yaşandığını ve en çok palamut balığının geldiğini ifade eden Yıldız, vatandaşlar uygun balıkları tercih ediyor. Yıldız, "Palamut bolluğu tezgahlarımızı şenlendiriyor hem de vatandaşımızın da yüzleri gülüyor. 1 Eylül itibariyle av yasağının kalkması sonrası tane fiyatı 70-100 TL iken 500 gram civarlarındaydı. Aradan 40 gün geçti şimdi ise 1 kilo 100 gram civarlarında gelmektedir. Tane fiyatı ise 100 TL'den gitmektedir. Ayrıca sardalya gelmekte ve kilosu 100 liradan, hamsi kilosu 200 TL'den satıyoruz. Genellikle palamut gelmektedir. Dolaba koymak için çok uygun zaman. Palamutun fiyatı çok uygun ve dolap ve tuzlama için en uygun zamanlar diyebilirim. Havaların serinlemesiyle birlikte palamut balığına yoğun olarak devam edeceğiz. vatandaşlarımızı balık yemeğe davet ediyorum" dedi.

Yıldız, havaların soğumasıyla balık çeşitliliğinin artmasını beklediklerini sözlerine ekledi. - BALIKESİR