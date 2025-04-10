Bandırma\'da Polis Haftası kutlandı

Bandırma'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreni ile kutlandı.Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma 6. Anajet Üssü Garnizon Komutan Vekili Albay Alaaddin Özdemir, Bandırma ilçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanı İbris Beşkardeş, siyasi parti temsilcileri, Türkiye Polis Emeklileri Derneği, Şehitler ve Gazi Derneği Temsilcileri, STK'lar törene katılanlar arasında yer aldı.

Törende Bandırma İlçe Emniyet Müdürü ile Bandırma Polis Emeklileri Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, 180'inci kuruluş yıldönümü konuşmasını gerçekleştirdi. Müdür Demirdaş, "Emniyet Teşkilatı olarak, devletimizin ve milletimizin hizmetinde olduğumuzu, onların huzuru, mutluluğu ve güveni için görev yaptığımızı asla unutmadan yolumuza devam ederken, canla başla, gece gündüz demeden çalışan Emniyet Teşkilatımıza desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tarih boyunca vatan, bayrak ve tüm kutsallarımız uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Kahraman Gazilerimizi ve emeklilerimizi şükranla anıyorum." diye konuştu. - BALIKESİR