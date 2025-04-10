Bandırma'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bandırma'da Polis Haftası kutlandı

Bandırma\'da Polis Haftası kutlandı

Bandırma'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, düzenlenen resmi törenle kutlandı.

10.04.2025 12:09  Güncelleme: 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreni ile kutlandı.Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma 6. Anajet Üssü Garnizon Komutan Vekili Albay Alaaddin Özdemir, Bandırma ilçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanı İbris Beşkardeş, siyasi parti temsilcileri, Türkiye Polis Emeklileri Derneği, Şehitler ve Gazi Derneği Temsilcileri, STK'lar törene katılanlar arasında yer aldı.

Törende Bandırma İlçe Emniyet Müdürü ile Bandırma Polis Emeklileri Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, 180'inci kuruluş yıldönümü konuşmasını gerçekleştirdi. Müdür Demirdaş, "Emniyet Teşkilatı olarak, devletimizin ve milletimizin hizmetinde olduğumuzu, onların huzuru, mutluluğu ve güveni için görev yaptığımızı asla unutmadan yolumuza devam ederken, canla başla, gece gündüz demeden çalışan Emniyet Teşkilatımıza desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tarih boyunca vatan, bayrak ve tüm kutsallarımız uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Kahraman Gazilerimizi ve emeklilerimizi şükranla anıyorum." diye konuştu. - BALIKESİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Polis Haftası, Etkinlikler, Bandırma, Güvenlik, Tören, Yerel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 haftada 4 kez yendiler Galatasaray’dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı 1 haftada 4 kez yendiler! Galatasaray'dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
Gümrük vergisi savaşları Bitcoin için yükseliş sinyali veriyor Gümrük vergisi savaşları Bitcoin için yükseliş sinyali veriyor
Görüşmeler başladı Fenerbahçe, Kostic’in bonservisini alacak Görüşmeler başladı! Fenerbahçe, Kostic'in bonservisini alacak
Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
5 gün önce nişanlanan şehidin son görüntüleri ortaya çıktı 5 gün önce nişanlanan şehidin son görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray’a kaybetti Fenerbahçe Medicana, başantrenör Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayırdı Galatasaray'a kaybetti! Fenerbahçe Medicana, başantrenör Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayırdı
Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
’’Suriye’de çatışmasızlık’’ için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas ''Suriye'de çatışmasızlık'' için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

13:13 Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
12:03 ’’Suriye’de çatışmasızlık’’ için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas ''Suriye'de çatışmasızlık'' için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas
10:49 Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
10:46 Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler
10:33 Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü
19:06 İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı
18:54 Galatasaray’a kaybetti Fenerbahçe Medicana, başantrenör Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayırdı Galatasaray'a kaybetti! Fenerbahçe Medicana, başantrenör Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayırdı
18:45 5 gün önce nişanlanan şehidin son görüntüleri ortaya çıktı 5 gün önce nişanlanan şehidin son görüntüleri ortaya çıktı
18:42 Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
18:39 Görüşmeler başladı Fenerbahçe, Kostic’in bonservisini alacak Görüşmeler başladı! Fenerbahçe, Kostic'in bonservisini alacak
17:59 Gümrük vergisi savaşları Bitcoin için yükseliş sinyali veriyor Gümrük vergisi savaşları Bitcoin için yükseliş sinyali veriyor
17:41 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
17:37 1 haftada 4 kez yendiler Galatasaray’dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı 1 haftada 4 kez yendiler! Galatasaray'dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 14:01:15. #7.13#
SON DAKİKA: Bandırma'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement