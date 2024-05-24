Bandırma\'da Süt Mısırı Satışı Başladı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde süt mısırın satışı da başladı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'nın vazgeçilmez lezzetlerinden olan süt mısırın satışı da başladı.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda seyyar tezgahlarda satılan mısırın tanesi bu yıl 50 liradan satışa sunuldu. Sıcak yaz günlerinde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği süt mısır, özellikle çocuklar ve gençler arasında büyük ilgi görüyor.

Uzun yıllar Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda seyyar süt mısırı ve kestane satan Murat Aşçı, "Kışın meydanda sattığımız kestane sezonu bitti ve şimdi ise süt mısırının sezonu başladı. Bu seneden çok umutluyum. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Kışın kestane çok umut vaat etmese de bu yıl süt mısırından çok umutluyum. Bu yıl tane fiyatı 50 liradan satıyoruz. Tam sezonu geldiğinde bu rakamlar aşağı inecektir" ifadelerinde bulundu. - BALIKESİR