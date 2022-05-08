Bandırma Doğa Mahallesinde binlerce kişiye hayır yemeği verildi - Son Dakika
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Bandırma Doğa Mahallesinde binlerce kişiye hayır yemeği verildi

08.05.2022 15:24
Bandırma Doğa Mahallesinde binlerce kişiye hayır yemeği verildi

Balıkesir'in Bandırma İlçesine bağlı Doğa Mahallesinde binlerce kişinin katıldığı hayır yemeği verildi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesine bağlı Doğa Mahallesinde binlerce kişinin katıldığı hayır yemeği verildi.

Doğa Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen köy hayırına Bandırma İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb Mahir Mavi, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, MHP Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Muhtarlar ve çevre köylerden gelen bin 500 e yakın kişi katıldı.

Doğa Mahallesi Muhtarı Mustafa Pınar, yemeğe katılan misafirlerle ve organizasyonlarla yakında ilgilendi . Yemek öncesinde duaların okunmasının ardından kurulan büyük kazanda et, pilav ve tatlı pişirilerek köy meydanına kurulan masalarda vatandaşlara ikram edildi . - BALIKESİR

Bandırma Doğa Mahallesinde binlerce kişiye hayır yemeği verildi
Bandırma Doğa Mahallesinde binlerce kişiye hayır yemeği verildi
Bandırma Doğa Mahallesinde binlerce kişiye hayır yemeği verildi
Bandırma Doğa Mahallesinde binlerce kişiye hayır yemeği verildi
Bandırma Doğa Mahallesinde binlerce kişiye hayır yemeği verildi

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Balıkesir, Jandarma, Hisarcık, Bandırma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma Doğa Mahallesinde binlerce kişiye hayır yemeği verildi - Son Dakika


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