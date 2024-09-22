Bandırma Kitap Günleri Başladı

Yerel

Bandırma'da kitapseverler Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu.

Açılışına, Türkiye'nin önde gelen yazarları, oyuncuları ve yayınevlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kitap günleri kapsamında söyleşiler, imza günleri, şiir dinletileri ve konserler düzenlenecek.

Bandırma Kitap Günleri'nin 6.'sı kortej yürüyüşü ile başladı. İDO Bandırma Terminali önünden Cumhuriyet Meydanı'na yapılan yürüyüş ile programa start verildi.

Yürüyüşün ardından kurdele kesim töreniyle kitap günlerinin açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesimi Bandırmalılarla buluşacak olan Ahmet Ümit, Buket Uzuner, Sibel Uzun ve Ataol Behramoğlu ile yapıldı.

Açılış konuşmasını Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza yaptı. Başkan Mirza, "Bandırma özgürlüğün, demokrasinin, kitabının kentidir. Bandırma Kitap Günleri'nin çok güzel geçeceğine inanıyorum. Çok sayıda yazarımız, yayınevlerimiz gelecek. Bandırmalılar, üniversiteliler çok değerli yazarlarla buluşacak. Şiir dinletileri, müzik dinletilerimiz olacak ve kültürle sanatla 10 günü birlikte geçireceğiz. Önemli olan kitap okuma, çocuklarımıza bu alışkanlıkları öğretme. Okuyacağız, öğreneceğiz ve Türkiye'yi hep birlikte aydınlatacağız. Gelecek güzel günlere ben inanıyorum" dedi. - BALIKESİR