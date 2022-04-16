Bandırma Liman Başkanlığı, Bölge Başkanlığı oldu - Son Dakika
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Bandırma Liman Başkanlığı, Bölge Başkanlığı oldu

16.04.2022 22:28
Bandırma Liman Başkanlığı, Bölge Başkanlığı oldu

Balıkesir'in Bandırma Liman Başkanlığı, Bandırma Bölge Liman Başkanlığına dönüştürüldü.

Balıkesir'in Bandırma Liman Başkanlığı, Bandırma Bölge Liman Başkanlığına dönüştürüldü.

Bölge Liman Başkanlığı durumuna gelmesinden sonra Erdek ve Marmara Liman Başkanlıkları da Bandırma'ya bağlandı. Karar, 7 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de, "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" olarak yer aldı. Bandırma Bölge Liman Başkanlığı ile Erdek ve Marmara Liman Başkanlıklarının sorumluluk ve yetki alanları henüz belli olmadı. - BALIKESİR

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Balıkesir, Marmara, Liman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma Liman Başkanlığı, Bölge Başkanlığı oldu - Son Dakika


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