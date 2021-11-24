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Barınağa hayvansever akını - Son Dakika

Barınağa hayvansever akını

24.11.2021 11:00
Barınağa hayvansever akını

Pandemi döneminin ardından yeniden kapılarını ziyaretçilere açan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, her gün yüzlerce hayvanseveri ağırlıyor.

Pandemi döneminin ardından yeniden kapılarını ziyaretçilere açan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, her gün yüzlerce hayvanseveri ağırlıyor.

Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Süleyman Şah İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Barınağı ziyaret eden öğrencilere, ilk olarak konferans salonunda Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Hayvan bakımı konusunda kısa film izleyen öğrenciler, hayvan sevgisi, hayvanlara davranış şekilleri ve bakımı gibi pek çok konuda bilgi sahibi oldu. Öğrenciler, ayrıca merak ettikleri hususlarda soru sorma imkanı buldu.

Yapılan sunum ve bilgilendirmenin ardından barınaktaki bütün bölümleri gezen öğrenciler can dostları ile eğlenceli vakit geçirdi. Hayvanlar ile bir araya gelmenin sevincini yaşayan öğrenciler, kedi ve köpeklere mama vererek onları sevdi. Öğrenciler, son olarak barınağın sevimli sakinlerinden 'Arya' isimli Labrador cinsi köpek ile bir araya geldi. - BURSA

Barınağa hayvansever akını
Barınağa hayvansever akını
Barınağa hayvansever akını
Barınağa hayvansever akını

Osmangazi Belediyesi, Süleyman Şah, Türkiye, Pandemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Barınağa hayvansever akını - Son Dakika


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