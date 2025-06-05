Bartın Üniversitesi\'nde Bayramlaşma Töreni

Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademik ve idari insan kaynağı Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen programda bir araya geldi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi. Kutlubey Yerleşkesi Rektörlük Fuaye Alanında gerçekleştirilen programa BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile birlikte çok sayıda akademik ve idari insan kaynağı katıldı.

Programa katılan misafirlerle sohbet ederek bayramını kutlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel günler geçirmelerini temenni etti. Bartın Üniversitesi'nde yeni görevine başlayan Rektör Akkaya, BARÜ ailesiyle ilk kez bayramlaşma heyecanı yaşadığını belirterek "Bayramlar gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve muhabbetin çoğaldığı kıymetli günlerdir. Ben de bugün sizlerle böyle samimi bir atmosferde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bundan sonra da her bayramda, sağlıkla bir arada olmamızı temenni ediyorum. Bu düşüncelerle başta Bartın Üniversitesi ailesi ve Bartınlı vatandaşlarımız olmak üzere herkesin bayramını en içten duygularımla tekrar kutluyor, sağlık, huzur dolu nice bayramlar diliyorum" dedi. - BARTIN