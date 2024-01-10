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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Görme Engelliler Haftası etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Görme Engelliler Haftası etkinliğine katıldı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Yaşam Parkı'nda düzenlenen Görme Engelliler Haftası etkinliğine katıldı. Kartoğlu, görme engellilerin günlük hayatta yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve 'Hayat paylaştıkça güzel' dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Görme Engelliler Haftası etkinliğine katıldı
10.01.2024 - 17:13,  Güncelleme: 17:22
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Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası çerçevesinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Yaşam Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Birlikte güzel, birlikte anlamlıyız" dedi.

Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) ekipleri, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda görme engellilerin günlük hayatta yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Yaşam Parkı'ndaki etkinliğe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

"Sakarya Türküsü"nü seslendirdi

Başkan Kartoğlu, empati parkurunu deneyimledi. Başakşehir'in en özel ilçe sakinleriyle sohbet eden ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, "Senin Sesin, Benim Kitabım" projesi kapsamında Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü"nü de seslendirdi.

"Hayat paylaştıkça güzel"

En özel komşularıyla her zaman yakın temas halinde olduklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Farkındalık çalışmalarımızla Başakşehirli komşularımızın hayatına değer katıyoruz. Görme engelli komşularımız için Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde birçok aktivite ve program düzenliyoruz. Her zaman 'Hayat paylaştıkça güzel' diyoruz. Burada en önemlisi empati yapmak. Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyduğumuzda, ne kadar hassas olmamız gerektiğini çok daha iyi bir şekilde anlayacağız. Birlikte güzel, birlikte anlamlıyız. Yan yana, omuz omuza her şeyin üstesinden birlikte gelmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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