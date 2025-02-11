Beyaza bürünen Başakşehir'de araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Bazı otomobiller yolda kalırken o anlar havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Başakşehir Kayaşehir'de beyaza bürünen yolda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekmeye başladı. Bazı araçlar yolda kaldı. Sürücülerin zorlu yolculuğu havadan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Başakşehir'de Kar Zorluğu - Son Dakika
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