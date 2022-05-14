Başakşehir'e ikinci gençlik merkezi geliyor - Son Dakika
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Başakşehir'e ikinci gençlik merkezi geliyor

14.05.2022 10:34
Başakşehir'e ikinci gençlik merkezi geliyor

Kayaşehir Millet Bahçesi'ndeki yeni gençlik merkezinde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Gençlerimiz için çalışmaktan ve onlara yeni mekanlar kazandırmaktan büyük keyif alıyoruz" dedi.

Kayaşehir Millet Bahçesi'ndeki yeni gençlik merkezinde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Gençlerimiz için çalışmaktan ve onlara yeni mekanlar kazandırmaktan büyük keyif alıyoruz" dedi.

Başakşehir Belediyesi, gençlik yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Güvercintepe Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nin ardından ilçenin ikinci gençlik merkezi Kayaşehir'e yapılıyor. Gençlerin yeni buluşma noktası olması planlanan merkezde incelemelerde bulunan Başkan Kartoğlu, gençlik merkezini en yakın zamanda hizmete açacaklarını ifade etti.

"Her şey Başakşehirli gençler için"

Yeni gençlik merkezinin Kayaşehir Millet Bahçesi'nin içerisinde yer alacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, "Tek kat üzerine inşa edeceğimiz merkezimizde gençlerimiz isterlerse özel olarak hazırlayacağımız oyun kabinlerinde bilgisayar oyunu oynayabilecek, isterlerse dijital kütüphanemizden faydalanabilecek. Merkez içerisinde hazırlayacağımız aktivite alanlarımızda sosyal medya içeriği üretebilecek ya da farklı konseptlerde çekim yapabilecekler. Her şey gençlerimiz için, her şey yarınlarımızın mimarları için olacak" diye konuştu.

Farklı bir konsepte sahip olacak

Merkezin farklı bir konsept ve iç dizayna sahip olacağını belirten Başkan Kartoğlu, "Gençlerimiz çalışmalarını tamamen özgün bir şekilde yapabilecek. Sınırsız internetin yanı sıra çay ve kahve ikramlarımız da olacak. Gençlerimiz buraya gelecek, bir yandan keyifli bir vakit geçirecek diğer yandan kendi gelişimlerine büyük katı sağlamış olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir'e ikinci gençlik merkezi geliyor
Başakşehir'e ikinci gençlik merkezi geliyor
Başakşehir'e ikinci gençlik merkezi geliyor
Başakşehir'e ikinci gençlik merkezi geliyor
Başakşehir'e ikinci gençlik merkezi geliyor

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Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Kayaşehir, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başakşehir'e ikinci gençlik merkezi geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'e ikinci gençlik merkezi geliyor - Son Dakika
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