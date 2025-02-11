Başakşehir Millet Bahçesi'nde Kar Manzarası

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İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Başakşehir Millet Bahçesi havadan görüntülendi, karlar arasında dalgalanan Türk bayrağının görüntüsü ise hayran bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında kar yağışı etkili oldu. Başakşehir Millet Bahçesi de yağışın etkisiyle beyaza büründü. Alan, havadan görüntülenirken kar taneleri arasında dalgalanan Türk bayrağının görüntüsü hayran bıraktı. - İSTANBUL