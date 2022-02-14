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Başakşehirliler Karadeniz müziğine doydu - Son Dakika

Başakşehirliler Karadeniz müziğine doydu

14.02.2022 12:14
Başakşehirliler Karadeniz müziğine doydu

Kültür sanat sezonunda sevilen sanatçıları Başakşehirlilerle buluşturan Başakşehir Belediyesi, Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar'ı ağırladı.

Kültür sanat sezonunda sevilen sanatçıları Başakşehirlilerle buluşturan Başakşehir Belediyesi, Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar'ı ağırladı. Konsere Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonuna sevilen sanatçıları Başakşehirlilerle buluşturmaya devam ediyor. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi, bu hafta Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden, Türk halk müziği ses sanatçısı Resul Dindar'a ev sahipliği yaptı.

Dindar'a Başakşehirlilerden büyük ilgi

Başakşehirli müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da izledi. Dindar, konserde sevilen eserlerini seslendirdi. Başakşehirliler de Dindar'a eşlik ederek güzel bir pazar akşamı geçirdi.

Dindar, 2008 yılında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Karmate (değirmen) grubunun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkaran sanatçı, 2012 yılında Karmate'dan ayrılarak müzik hayatına tek başına devam etti. 2013 yılında Divane adlı ilk solo albümünü çıkardı. - İSTANBUL

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Resul Dindar, Başakşehir, Karadeniz, Dindar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başakşehirliler Karadeniz müziğine doydu - Son Dakika


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