Başbağlar şehitleri törenle anılacak

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen ve 33 masum sivilin hunharca katledildiği Başbağlar Katliamı, 32. yılında düzenlenecek törenle anılacak.

Katliamın üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen, yaşanan acı hala tazeliğini koruyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Başbağlar'da düzenlenecek anma programı, şehitler için dualarla başlayacak. Programa Erzincan protokolü, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşları, medya mensupları ve vatandaşlar katılacak.

Gerçekleştirilecek anma programında, Başbağlar Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacak, anıt ziyareti yapılacak, yemek ikramlarında bulunulacak ve bağbağlar köyü Şehitlik ziyareti yapılacak. - ERZİNCAN