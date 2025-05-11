Başını Çöp Konteynerine Çarpan Adam Hastaneye Gitmeyi Reddetti - Son Dakika
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Yerel

Başını Çöp Konteynerine Çarpan Adam Hastaneye Gitmeyi Reddetti

Manavgat'ta çöp konteynerine çarpan şahıs, sağlık ekiplerine rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

11.05.2025 20:14
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Kafasını çöp konteynerine çarptı, kimse hastaneye gitmeye ikna edemedi

ANTALYA - Manavgat'ta caddede yürüyen şahıs bir anda düşerek başını çöp konteynerine çarparak baygınlık geçirdi. Vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan şahıs, olay yerine çağrılan sağlık ekibinin ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde yaşanan olayda, madde ya da alkolün etkisinde olduğu iddia edilen bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada sendelemeye başladı. Ayakta durmakta zorlanan şahıs vatandaşlar tarafından kaldırıma oturtulmak istense de bir süre sonra dengesini kaybederek başını çöp konteynerine çarptı. Yine vatandaşların yardım ederek yerinden kaldırılan şahıs için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen 112 ekibi, vatandaşlar tarafından düştüğü yerden kaldırılan şahsı kontrol ettikten sonra hastaneye götürmek üzere ambulansa bindirmek istese de amacına ulaşamadı.

Hastaneye gitmeyi kabul etmedi

Ayakta durmakta zorlanan şahıs, sağlık ekiplerinin tüm ısrarına rağmen zig zag çizerek kaldırımda yürüyüp gözden kayboldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda şahsın kaldırımda yürüyerek gelme, ayakta duramayarak düşme ve başını çöp konteynerine çarpması, vatandaşların düştüğü yerden kaldırması görüntülere yansıdı. 112 sağlık ekibi ve olay yerine gelen polisler aynı şahsın bir kaç saat önce yine Bahçelievler Mahallesinde görüldüğünü ve aynı şekilde hastaneye gitmeyi kabul etmediğini belirttiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başını Çöp Konteynerine Çarpan Adam Hastaneye Gitmeyi Reddetti - Son Dakika

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