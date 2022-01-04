Başiskele'de 896 çift dünya evine girdi - Son Dakika

Başiskele'de 2021 yılında 896 çiftin nikahı kıyıldı.

Kocaeli'nin en fazla nüfus artış hızına sahip ilçesi Başiskele'de her geçen yıl nikah işlemleri de artıyor. 2021 yılında Başiskele Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından, ilçede ikamet eden vatandaşların talepleri doğrultusunda 896 çiftin nikahı kıyıldı. Başiskele Belediyesi, ilçede dünya evine giren çiftlere Türk Bayrağı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan "Ailem" kitabını ve nikahlarında imza attıkları kalemi hediye etti. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Bazı çiftlerin nikahını kendisi kıyan Başkan Özlü, bazı genç çiftlerin de şahidi oldu. - KOCAELİ