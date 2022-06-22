Başiskele'de fırınlar denetlendi - Son Dakika
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Başiskele'de fırınlar denetlendi

22.06.2022 16:10
Başiskele'de fırınlar denetlendi

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde hizmet veren fırın ve unlu mamüller üreten işletmeleri denetledi.

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde hizmet veren fırın ve unlu mamüller üreten işletmeleri denetledi.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak sürdürülen denetimlerde temizlik başta olmak üzere ekmeklerin gramajlarına kadar bir dizi kontrol yapılıyor. İşletmelerde un çuvallarının saklandığı depolar, hamurun yapıldığı tekneler, hamurların bekletildiği odalar, çalışanların iş elbiseleri, soyunma odaları, odaların temizliği ve sağlığa uygunluk durumu, havalandırma sistemleri, ilk yardım dolapları, yangın müdahale sistemleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ve üretim izinleri tek tek kontrol edildi.

Kurallara uymayan işletmelere eksikliklerinin en kısa zamanda giderilmesi konusunda uyarılarda bulunularak tutanaklar tutuldu. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Başiskele, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele'de fırınlar denetlendi - Son Dakika

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