Başkale'de Kadir Gecesi Coşkusu - Son Dakika
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Başkale'de Kadir Gecesi Coşkusu

Başkale\'de Kadir Gecesi Coşkusu

Van'ın Başkale ilçesinde Kadir Gecesi, yoğun katılımla dualar ve etkinliklerle kutlandı.

26.03.2025 22:14
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Van'ın Başkale ilçesinde Kadir Gecesi münasebetiyle camiler dolup taştı, Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

"Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, Başkale'deki camilerde yoğun katılımla idrak edildi. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Kandil programı dolayısıyla Merkez Büyük Cami dolup taştı. Vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için saf tuttu.

Akşam namazını cemaatle kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde bekledi. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahi dinleyen vatandaşlar, bol bol dua etti.

Camide vatandaşlara hitap eden Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Kadir Gecesi'nin bir dua, istiğfar ve arınma gecesi olduğunu belirterek, "Allah'ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı ve meleklerin yeryüzüne indiği bu gece, gafletle geçen yılların telafisi için eşsiz bir fırsattır. Hata ve günahlara bir daha dönmemek üzere tövbe etmek için büyük bir imkandır" dedi.

Hayırseverler, Kadir Gecesi vesilesiyle Büyük Camii'nde lokum, bisküvi ve çocuklara çikolata dağıttı. - VAN

Kaynak: İHA

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