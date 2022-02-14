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Başkan Adayı Dolkuner'den AGC'ye 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

Başkan Adayı Dolkuner'den AGC'ye 'hayırlı olsun' ziyareti

14.02.2022 17:12
Başkan Adayı Dolkuner'den AGC'ye 'hayırlı olsun' ziyareti

Aydın Elektrikçiler Elektronikçiler Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkan Adayı Okan Dolkuner, yeni seçilen Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) yönetimine 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

Aydın Elektrikçiler Elektronikçiler Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkan Adayı Okan Dolkuner, yeni seçilen Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) yönetimine 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

Aydın'da Elektrikçiler Elektronikçiler Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarları Odası genel kurul heyecanı yaşarken, Başkan Adayı Okan Dolkuner, yönetim listesi ile birlikte AGC Başkanı Ferdi Uzun'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başkan Uzun'a çiçek takdim eden Dolkuner, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Uzun, Aydın Elektrikçiler Elektronikçiler Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın Pazar günü yapacağı olağan genel kurulda Dolkuner ve yönetimine başarılar diledi.

Seçimlerin demokrasinin temel taşlarından olduğunu aktaran Başkan Uzun, "Biz de bu göreve gelirken, tecrübeli, genç ve dinamik bir kadro ile yola çıktık. Üyelerimizin teveccühü ile bu göreve seçildik. Seçimlerde gençlerin önünün açılması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu bağlamda Okan Dolkuner ve yönetimine seçimlerde başarılar diliyoruz" dedi.

Göreve seçildikleri takdirde odanın sesinin duyurulması noktasında gazetecilerle sürekli iletişimde olacaklarını dile getiren Başkan Adayı Dolkuner ise "Biz bu göreve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı ile talibiz. Üyelerimizin daima yanında olacağımızın ve kendilerini hiçbir şekilde yalnız hissettirmeyeceğimizin sözünü veriyoruz. Tüm üyelerimizi seçimimize davet ediyoruz" dedi. - AYDIN

Başkan Adayı Dolkuner'den AGC'ye 'hayırlı olsun' ziyareti
Başkan Adayı Dolkuner'den AGC'ye 'hayırlı olsun' ziyareti
Başkan Adayı Dolkuner'den AGC'ye 'hayırlı olsun' ziyareti

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Pazar, Esnaf, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Adayı Dolkuner'den AGC'ye 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika


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