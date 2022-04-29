Başkan Akın bayram öncesi çalışmaların son durumunu inceledi - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Turgutlu Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Üzümcüler Çarşısı yol yenileme, Turgutlu Fatih Sanayi Sitesi ile Selvilitepe Mahallesi arasında bulunan bölgedeki hurdalıkların kaldırılması ve geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla temeli atılan Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi'ndeki çalışmaların son durumunu Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ile birlikte yerinde inceledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlumuzun ihtiyaçları, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda birçok farklı noktada çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Devam eden çalışmaların son durumu hakkında bilgi almak amacıyla ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır sorun olan Üzümcüler Çarşısı yollarında artık sona doğru geliyoruz. Buradaki çalışmalarımızı bir anca önce bitirerek esnafımıza rahat bir nefes aldıracağız. Ayrıca Sanayi Sitemizin arka tarafında yer alan bölümdeki hurdalıkları kaldırarak burada yeni bir yol açma çalışması gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde temelini attığımız Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezimizdeki çalışmalarında son durumu hakkında bilgi aldık. Kentimizin farklı noktalarında devam eden çalışmalarımızda emek harcayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA