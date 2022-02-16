Başkan Alim Işık: "Türkiye, çok ciddi birikimleri olan bir ülke" - Son Dakika

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı, (UCLG-MEWA) 'Bölgesel Sinerjiyi Yeniden Şekillendirmek' temalı toplantısına katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'da gerçekleşen toplantıyla birlikte şehrin kendine güveni geldiğini ifade etti.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, gerçekleştirilen UCLG-MEWA Bölgesel Sinerjiyi Yeniden Şekillendirmek temalı toplantı için Kocaeli'ne gitti. Toplantının açılış konuşmalarında söz alan Başkan Işık, 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen UCLG Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu ile birlikte şehrin kendine güvenin geldiğini ifade etti.

Başkan Işık, gerçekleşen toplantı ile birlikte belediye çalışanlarının motivasyonun arttığını hatırlattığı konuşmasında, "Biz çok onurlu bir toplantı yaptık. Bizim çalışanlarımız, uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapmakla kendine güvenini artırdı. 'Demek ki biz de bu işi yapabiliyoruz' dedi ve hepsinin ciddi anlamda motivasyonu arttı. Uluslararası etkinliklerde o şehrin tanıtılması, yerel yönetim anlayışının diğer belediyelere örnek olacak şekilde sergilenmesi ancak bu tür toplantı fırsatları ile mümkün. Bu konuda sizlere, genel sekreterimize ve değerli başkanlarımıza emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kütahya, uluslararası tescilini o toplantı ile sağlamış oldu. Şehrin bir anda kendine güveni arttığı gibi, vatandaşın belediyeye ve belediyenin kendi şehrine bakış açısı değişti" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de sadece büyükşehir belediyeleri yok"

Başkan Işık toplantıda UCLG -MEWA için önerilerini de dile getirdi. Bir belediyenin sadece bir komitede yer almasını talep eden Başkan Işık, "Birkaç tane komitede yer alan belediyelerimiz var. Bir komitede bir belediyemiz olsun. Enerjimizi ve sinerjimizi artırmak için faydalı olacaktır. Türkiye'de sadece büyükşehir belediyeleri yok. 30 büyükşehir, 51 il, ilçe ve beldelerimiz var. Paylaşımı doğru yaparsak ve Türkiye'deki belediyeleri temsil edecek şekilde bir yapılanmaya gidersek daha verimli olacağını düşünüyorum. Özellikle bürokrat arkadaşlarımızın Türkiye Belediyeler Birliği ve belediyelerimizin bürokrasi kadrosundan yararlanması konusunu önemsiyorum" dedi.

Konuşmasında Türkiye'nin çok ciddi birikimleri olan bir ülke olduğuna değinen Başkan Işık, "Başkanlar gelip geçici. Ancak bürokratlarımız, birlikler daimi ve devam edecekler. Onlar tarafından mutlaka Türkiye Belediye Birliğinde her komitenin temas personeli olmalı. Kurumlar ile UCLG MEWA'ya ciddi destek sağlamalı. Türkiye'nin çok ciddi birikimleri var birçok ülkeye örnek olabilecek" diye konuştu. - KÜTAHYA