Başkan Altınok, gençlerle beraber metaverse deneyimi yaşadı - Son Dakika
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Başkan Altınok, gençlerle beraber metaverse deneyimi yaşadı

12.03.2022 10:35

Başkan Altınok, gençlerle beraber metaverse deneyimi yaşadı Ankara Keçiören Belediyesi gelişen teknoloji ve donanımları öğrencilere aktarmak amacıyla ilçede "Metaverse ve Toplum" konulu seminer düzenledi.

Başkan Altınok, gençlerle beraber metaverse deneyimi yaşadı

ANKARA - Ankara Keçiören Belediyesi gelişen teknoloji ve donanımları öğrencilere aktarmak amacıyla ilçede "Metaverse ve Toplum" konulu seminer düzenledi. Düzenlenen seminerde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gençlerle beraber metaverse deneyimi yaşadı.

Keçiören Belediyesi gençlere ve çocuklara yönelik "Metaverse ve Toplum" konulu semineri ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirdi. Seminere Belediye Başkanı Altınok ve Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Ocak katıldı.

Seminerde konuşan Altınok, bilişim çağında önemli şirketlere sahip olunması gerektiğini belirterek, "Dünya gelişiyor ve değişiyor. Bilişim, iletişim çağı derken dünyayı alıp götürüyorlar. Dünyaya da bakıyoruz; dünyanın en büyük ekonomik değeri olan şirketler bilişim şirketleri. Biliyorsunuz petrol şirketlerinin 150 yıllık bir tarihleri var, büyük holdingler, büyük sanayi şirketleri, silah sanayi bu şirketlerinden sürekli alıyoruz. Microsoft, Elon Musk, Amazon, AliBaba, Apple bunlar dünyanın en büyük ekonomik değeri olan şirketler. Apple'ın değeri 1 trilyon dolardan fazla. Bu şirketler herkesi sollamaya başladılar. Çünkü bilişim çağındayız ve dünya bir cep telefonunun içerisinde. Bu tür şirketlere sahip olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok, gençlerle beraber metaverse deneyimi yaşadı
Başkan Altınok, gençlerle beraber metaverse deneyimi yaşadı
Başkan Altınok, gençlerle beraber metaverse deneyimi yaşadı

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Keçiören Belediyesi, Metaverse, Bilişim, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Altınok, gençlerle beraber metaverse deneyimi yaşadı - Son Dakika


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