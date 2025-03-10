Başkan Aras Bodrum'da Yatırımları İnceledi

Başkan Aras Bodrum'da yatırımları yerinde inceledi

MUĞLA - Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da gerçekleştirilen su hatları, katı atık transfer istasyonu, Ortakent İtfaiye Binası ve Dereköy Mahallesi yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum ilçesinde başlattığı, su hatları yenileme, katı atık transfer istasyonu, Ortakent İtfaiye Binası yapımı ve Dereköy Mahallesi'nde yol çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Bodrum'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

"Su ve kanalizasyon sorunlarını düzelteceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Torba'daki Büyükşehir Belediyesi Depolama Sahası'nı ziyaret ederek "Hidrolik Modelleme ve İsale Hatları Yenileme" projesi hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında su ve su yönetimi konularına değinen Aras, bölgedeki su sorunlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Aras, 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda su ve kanalizasyon altyapısını büyük ölçüde iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ancak, Muğla genelindeki kayıp-kaçak oranlarını azaltmak için talep edilen 62,5 milyon Euro'luk Fransız Kalkınma Ajansı kredisi, yatırım programına alınmadığı için kullanılamadığına değinen Aras, bu finansmanın sağlanması durumunda su altyapısındaki sorunların büyük ölçüde çözülebileceğini vurguladı. Yine de yerel yönetim olarak çözüm üretmeye devam ettiklerini ifade eden Aras, "Kendi öz kaynaklarımızla ve tasarruf ederek vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek bizim boynumuzun borcu" dedi.

Küresel iklim değişikliğiyle birlikte azalan yağış rejimi ve barajlardaki düşük doluluk oranlarının bölgeyi giderek daha fazla etkilediğini belirten Aras, alternatif su kaynaklarına yöneldiklerini söyledi. Bu kapsamda, Turgutreis'te Deniz Suyu Arıtma Tesisi projesini hayata geçirdiklerini açıklayan Aras, tesisin birinci etapta günlük 10 bin metreküp, ikinci etapta ise 20 bin metreküp kapasiteli olacağını belirtti.

Bodrum Katı Atık Transfer İstasyonu'nun yüzde 85'i tamamlandı

Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yapımı başlayan Katı Atık Transfer İstasyonu projesi hayata geçtiğinde günlük ortalama 600 ton atık katı atık düzenli depolama tesislerine transfer edilecek. 2025 yılında devreye alınması planlanan Bodrum Katı Atık Transfer İstasyonu ile çöplerin düzenli depolama sahalarına transferi sağlanacak. Aynı anda 4 adet çöp kamyonunun döküm yapabileceği tesis, günlük ortalama bin ton atık transfer edecek kapasiteye sahip. Yüzde 85'i biten istasyonu ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, istasyon hakkında bilgi aldı.

Bodrum Ortakent İtfaiye Binası faaliyete hazır

Bodrum'da meydana gelebilecek yangın, kaza, mahsur kalma vb. itfai olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan itfaiye hizmet binası, yakın zamanda açılmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yakın zamanda faaliyete geçecek tesisi yerinde inceledi. 433 metrekarelik alanda inşa edilen binada 40 kişilik yemekhane, çalışma ofisleri, oksijen dolum odası ve 10 itfaiye aracının park edilebileceği geniş bir araç park alanı bulunuyor.

"Muğla'mızın her bölgesinde yol çalışmalarına devam ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Dereköy ile Peksimet Mahallesi arasında başlattığı 28 milyon 230 bin TL'lik yol yapım çalışmasına tüm hızıyla devam ediyor. Dereköy-Peksimet Mahallesi yollarını kapsayan yol yatırımı ile Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 875 metre sıcak asfalt çalışması yapacak. Sıcak asfalt çalışmaları öncesi yolun daha uzun ömürlü olması ve taşkın sorunlarının çözülmesi için Büyükşehir Belediyesi, yağmur suyu için 3 noktada büz geçişleri gerçekleştirdi. Birinci etap kapsamında 2 bin 400 metre asfalt freze kazısı ve plentmiks temel tabakası serimi çalışmalarını tamamladı. Yolda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İlçe belediyelerimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muğla'mızın her bölgesinde yol çalışmalarına devam ediyoruz. Bütçemiz doğrultusunda kentimizdeki bozuk yollarımızı yenileyeceğiz" dedi.

Gerçekleştirilen son programda, Bodrum Pazar yerinde vatandaşların da yoğun katılımıyla iftar yemeği gerçekleştirildi.