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Başkan Ataç'a sanayici ve muhtarlardan ziyaret - Son Dakika

Başkan Ataç'a sanayici ve muhtarlardan ziyaret

16.02.2022 15:18
Başkan Ataç'a sanayici ve muhtarlardan ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Enton Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Toparlar ve Eskişehir Muhtarlar Derneği ve Odunpazarı Muhtarlar Derneği yöneticileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Enton Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Toparlar ve Eskişehir Muhtarlar Derneği ve Odunpazarı Muhtarlar Derneği yöneticileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının temsilcileri ve kentte görev yapan mahalle muhtarları ile temaslarını sürdürüyor. Buluşmada konuğu Toparlar, Başkan Ataç'a üretim faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardı. Görüşmede ayrıca yenilenebilir enerji konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Eskişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler ve Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sarısungur Mahalle Muhtarı Muharrem Önlü ile yönetim kurulu üyeleri Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç ve konukları kent gündemi ve belediye hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

"Bu çatı altında sizlere her zaman yer var"

Muhtarların belediye hizmetlerinin başarıya ulaşmasında büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Ataç, "Bu çatı altında sizlere her zaman yer var. Eskişehir bugün Türkiye'nin parlayan yıldızı. Bu başarı ile gurur duyarken, kentimizi daha iyi yerlere getirebilmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin de destekleri ile en merkezi noktadan en uzak mahallemize kadar eşitçe ve kaliteli belediyecilik çalışmaları Eskişehirliler ile buluşuyor. Bu birliktelik ve iş birliği daima devam edecek" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç'a sanayici ve muhtarlardan ziyaret

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Ahmet Ataç, Odunpazarı, Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ataç'a sanayici ve muhtarlardan ziyaret - Son Dakika


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