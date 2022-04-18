Başkan Ataç muhtarlarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Başkan Ataç muhtarlarla iftarda buluştu

18.04.2022 12:14
Başkan Ataç muhtarlarla iftarda buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kent merkezi ve ilçelerindeki mahallelerde görev yapan muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kent merkezi ve ilçelerindeki mahallelerde görev yapan muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programları devam ediyor. Son olarak düzenlenen iftar programına, Başkan Ataç'ın yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Güler, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri, kent merkezi ve ilçelerdeki mahallerde görev yapan muhtarlar ile aileleri katıldı.

"Ahmet Ataç'a muhtarların yanında olduğu için teşekkür ediyorum"

Programda ilk olarak muhtarlar adına konuşan Sivrihisar'ın Hızırbey Mahalle Muhtarı Yasemin Koca, "Bugün Başkanımız Ahmet Ataç sayesinde böyle güzel iftar sofrasında buluşmaktan dolayı çok mutluyuz. Ahmet Başkanımıza her zaman muhtarların yanında olduğu için hepimiz adına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

"Yeniden bir arada olmaktan dolayı çok memnunuz"

Ardından konuşan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, "Pandemi nedeniyle uzun süredir bu tür buluşmaları gerçekleştiremiyorduk. Yeniden bir arada olmaktan dolayı çok memnunuz. Bu güzel iftar yemeğinde bizleri bir araya getiren Ahmet Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu birliktelik daima devam edecek"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Kent ve kırsal ayrımı yapmaksızın bugüne kadar muhtarlarımızla her zaman el ele, kol kola çalışmalarımızı sürdürdük. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Belediyelerimizin güzel hizmet vermesi, çalışmaların aksamaması adına sizler çok önemlisiniz. Sizlerin destekleri ile en merkezi noktadan en uzak mahallemize kadar eşitçe ve kaliteli belediyecilik çalışmalarını Eskişehirliler ile buluşturmaya devam edeceğiz. 2 yıldır ise pandemiden dolayı bir araya gelemiyorduk. Zaman zaman belediyede buluşuyorduk veya dışarıda görüşmeler yapıyorduk. Ancak bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı, pandemiden sonraki en büyük buluşma oldu. Bundan sonra sık sık beraber olacağız. Bu birliktelik daima devam edecek ve hep birlikte şehrimizi daha güzel, daha yaşanılır, daha parlak günlere taşıyacağız. Ben hepinizin Ramazan ayının hayırlı olmasını diliyor ve sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Kıymetli muhtarlarımızın emeklerine minnettarız"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise "Şehrimizin dört bir yanından gelen muhtarlarımızla bizleri buluşturduğu için öncelikle Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkürlerimi sunuyorum. Hemşehrilerimizin derdiyle dertlenen, iyi gününde de, zor gününde de onların yanında olan kıymetli muhtarlarımızın emeklerine minnettarız. Muhtarlarımızın ve onların aracılığıyla gelen vatandaşlarımızın sorunlarını her zaman çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Buradan bir kez daha söz veriyorum. Her zaman muhtarlarımızın yanında olacağız. Herkesin Ramazan aynı da kutluyorum" diye konuştu.

"Ramazan'ın paylaşma, dayanışma ruhuyla bizleri bir araya getiren Ahmet Ataç'a teşekkürlerimi sunuyorum"

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de "Böyle güzel bir iftar sofrasında mahallelerdeki en yakın çalışma arkadaşlarımız olan muhtarlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Pandemi nedeniyle uzun süredir geniş katılımlı buluşmalar yapamıyorduk. Eskişehir'imizin örnek bir şehir olmasında büyük emeği olan muhtarlarımıza ve bizleri Ramazan'ın paylaşma, dayanışma ruhuyla bizleri bir araya getiren Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç muhtarlarla iftarda buluştu
Başkan Ataç muhtarlarla iftarda buluştu
Başkan Ataç muhtarlarla iftarda buluştu
Başkan Ataç muhtarlarla iftarda buluştu
Başkan Ataç muhtarlarla iftarda buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ataç muhtarlarla iftarda buluştu - Son Dakika


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