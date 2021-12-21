Üye Girişi
Başkan Ataç tecrübelerini gençlere aktardı - Son Dakika

Başkan Ataç tecrübelerini gençlere aktardı

21.12.2021 15:31
Başkan Ataç tecrübelerini gençlere aktardı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli gençler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli gençler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Lise öğrencilerine hekimlik ve belediye başkanlığı görevlerinden edindiği tecrübeleri aktaran Başkan Ataç, "Atatürk, hayatınız boyunca vazgeçilmez çizginiz olsun" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hemen her fırsatta Eskişehirli gençler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç, bu kapsamda Şehir Koleji'nde düzenlenen "Geleceğimi Planlıyorum" söyleşisine konuk oldu. Programda Ataç, çocuklardan gelen soruları yanıtlarken gençliğinde sınavlara nasıl hazırladığından meslek seçimindeki kriterlerine, hekimlik hayatından belediye başkanlığı vizyonuna kadar pek çok konuda aktarımda bulundu.

Öğrencilere diş hekimliği mesleğine ilişkin bilgiler veren Başkan Ataç, "40 sene hekimlik ve oda başkanlığı, 20 sene belediye başkanlığı yaptım. Hekimlik ve oda yöneticisi olmamın bana sağladığı tecrübelerin, belediye başkanlığımda çok faydasını gördüm. Bu sayede Türkiye'ye örnek olan, dünyada takdir toplayan işler başardık. Diş hekimliği hem teorik bilgiyi hem de pratiği bir araya getiren butik bir meslek. Ben işimi yıllarca severek yaptım, hastalarım ile yakın ilişkiler kurdum. Öğrencilikten itibaren de hem el becerinizi geliştirebileceğiniz hem de çok çalışmanız gereken bir alan. Mesleğimi, aranızda diş hekimliğini düşünen tüm gençlerimize tüm yönleri ile tavsiye edebilirim" diye konuştu.

"Bu sevgiyi yüreklerden silemezler"

Başkan Ataç etkinlikte çocuklara Mustafa Kemal Atatürk ilkelerinin öneminden de bahsederek, "Eski dönemlerde Almanya, İsviçre ve Amerika'ya çok sayıda diş hekimi giderdi. Birçok arkadaşım gitti. Ben, 'Şehrimde hizmet edeceğim' diyerek eğitimimin ardından Eskişehir'e döndüm. Eskişehir'de 40 yıla yakın diş hekimliği yaptım. Eğer Almanya'ya gitseydim bugün belediye başkanı değildim. Hayatınızda kendi çizginizi hiç bozmayacaksınız. Çok cazip seçenekler karşınıza çıksa da kendi kriterlerinize göre hareket etmelisiniz. Bakın 20 senedir Eskişehir'de çok başarılı şekilde belediyecilik yapıyoruz. Bu başarıda daima dik durmamız çok önemli. Bugüne kadar çizgimizi bozmadan geldik. Bu anlamda sizlere vereceğim en önemli tavsiye; asla ama asla Atatürk ilkelerinden hiçbir taviz vermemelisiniz. O, hepimiz için öyle büyük bir şans ve önemli bir lider. Atatürk olmasaydı bugün ben belediye başkanı olamazdım, valiler vali olamazdı, cumhurbaşkanları cumhurbaşkanı olamazdı. Kendisine ne kadar şükran duysak azdır. Elbette bundan sonra da hiçbir ilkesinden ayrılmayacağım. Sizler de Atatürk sevgisini görüyorum, ne yaparlarsa yapsınlar bu sevgiyi yüreklerden silemezler. Atatürk sizin de hayatınız boyunca vazgeçilmez çizginiz olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç'ın konuşması öğrenci ve öğretmenlerden alkış aldı. Program sonunda okul kurucularından Gönül Gökmeydan ve Ufuk Hocaoğlu, Başkan Ataç'a teşekkür etti. Başkan Ataç da öğrencilere Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk'u takdim etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç tecrübelerini gençlere aktardı
Başkan Ataç tecrübelerini gençlere aktardı
Başkan Ataç tecrübelerini gençlere aktardı
Başkan Ataç tecrübelerini gençlere aktardı
Başkan Ataç tecrübelerini gençlere aktardı
Başkan Ataç tecrübelerini gençlere aktardı
Başkan Ataç tecrübelerini gençlere aktardı

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ataç tecrübelerini gençlere aktardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:33 Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor!
15:18 Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!
15:04 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni mevduat sistemiyle ilgili ilk yorum geldi
15:01 Takipçi satın alanlar dikkat: Hapse girebilirsiniz!
14:56 "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?
14:51 "Türk erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar" diyen Emre Kınay'a tepki gösterildi
14:32 Bu görüntüler Şanlıurfa'dan! Esnaf döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı
14:29 Pereira'nın gidişiyle Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döküyor!
14:29 Üç ilçenin sahil yolunu esir aldı! Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik TIR kuyruğu
14:26 Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık         
15:33
Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor! Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor!         
15:33
Annesinin sevgilisini bıçaklayan gencin gözü döndü: Odadan sesler geliyordu Annesinin sevgilisini bıçaklayan gencin gözü döndü: Odadan sesler geliyordu         
15:21
Belgesel çekmek için Rusya'ya giden Türk gazeteciler gözaltına alındı! İnsanlık dışı muamele görüyorlar Belgesel çekmek için Rusya'ya giden Türk gazeteciler gözaltına alındı! İnsanlık dışı muamele görüyorlar         
15:13
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı! Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!         
12:04
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 15:42:15. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Ataç tecrübelerini gençlere aktardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement