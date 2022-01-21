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Başkan Atay'dan sosyal belediyeciliğe fikirsel destek - Son Dakika

Başkan Atay'dan sosyal belediyeciliğe fikirsel destek

21.01.2022 16:52
Başkan Atay'dan sosyal belediyeciliğe fikirsel destek

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, uygulamaya koyduğu projelerle başarılı örneklerini sergilediği sosyal belediyecilik anlayışına Efeler Belediyesi Sosyal Kültürel ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (EFESAM) ile yeni bir boyut kazandırıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, uygulamaya koyduğu projelerle başarılı örneklerini sergilediği sosyal belediyecilik anlayışına Efeler Belediyesi Sosyal Kültürel ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (EFESAM) ile yeni bir boyut kazandırıyor.

Spordan sanata, eğitimden kültüre varan geniş yelpazedeki çalışmalarıyla ilçedeki sosyal yaşama dinamik katkı sağlayan Efeler Belediyesi, EFESAM ile sosyal çalışmaların bilimsel yönden desteklenmesini sağlayacak. EFESAM, 26 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'te Zafer Meydanı'nda düzenlenecek açılış töreniyle Efeler Belediyesi'nin hazırlığı tamamlanan bir diğer merkezi Kadın Aile Çocuk Psiko-Sosyal Destek ve Beslenme Danışmalığı Merkezi ile birlikte hizmete girecek.

Bilimsel çalışacak, çözüm sunacak

Kurulacak araştırma merkezi hakkında bilgi veren Başkan Atay, EFESAM'ın toplumun her kesimine hitap etmesini amaçladıklarını belirterek, "Araştırma merkezimizde istihdam, sağlık, sosyal yardım, eğitim ve kültür alanlarında ilçemiz kapsamında bilimsel araştırmalar yapılacak. Bu alanlardaki uzmanların çalışmaları, yüksek lisans, doktora tezleri desteklenecek. İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapacağız, akılcı, üretken, etik çözümler geliştireceğiz. Araştırma merkezimizde veriyi, bilimi esas alan gerçekçi, uygulanabilir bir anlayış benimseyeceğiz" dedi.

Ortak akılla hareket edilecek

Yapılacak araştırmalar ve çalışmaların yaşanabilir, demokratik, adil, eşitlikçi, katılımcı ve sağlıklı bir Efeler'in oluşumuna destek olacağını ifade eden Başkan Atay, elde edilen bilgiler ve projelerin toplumda ortak aklın oluşması için panel, seminer, konferanslar yoluyla ilgili kuruluşlar ve kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. EFESAM'ın üzerine çalışmalar gerçekleştireceği öncelikli konular; yoksullaşma ile mücadele, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınlar, çocuklar, gençler, kırılgan gruplar, çevresel tutum ve değerler, göç ve mülteciler, kentsel kalkınma, istihdam, eğitim, şiddet, insan hakları, hayvan hakları, uzlaşma kültürü ve kültürel çoğulculuğun içselleşmesi olacak. - AYDIN

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Mehmet Fatih Atay, Araştırma, Efeler, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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