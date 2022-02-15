Başkan Atay Efeler'i kitaplarla dolduruyor - Son Dakika

Eğitimden tarıma, kültürden spora, çevre projelerinden kadınların hayata aktif katılımını sağlamaya kadar geniş yelpazede birçok sosyal belediyecilik uygulamasını hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kitap Kafe projesiyle ilçenin dört bir yanını bilgi yuvalarıyla dolduruyor.

Efelerli gençler, geniş kitaplığından faydalandıkları, ders çalışma ve internete bağlanarak çeşitli konularda araştırma yapma imkanı buldukları Kitap Kafelere yoğun ilgi gösteriyor. Başkan Atay'ın ilk ikisini geçtiğimiz yıl Adnan Menderes ve Girne mahallelerinde hizmete açtığı Kitap Kafelerin sayısı 2022 yılında açılan her yeni şubeyle artmaya devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay eğitim alanında örnek projelerden biri olarak Kitap Kafelerin ilçedeki tüm mahallelerde açılacağını duyurdu.

Tüm hazırlıkların tamamlandığı 4'üncü Kitap Kafe'de gözler açılış saatine çevrildi. Üçüncüsünü geçtiğimiz ay üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettikleri Orta Mahalle'de açan Efeler Belediyesi, 4'üncü Kitap Kafe'yi 16 Mart Çarşamba günü (yarın) saat 13.00'te yapılacak açılış töreniyle Ata Mahallesi'nde hizmete sunacak.

Kitaplıkları Efeler halkının bağışladığı eserlerle oluşturulan Kitap Kafelere fikir-sanat dünyasının önemli isimlerinden de destek gelmiş, Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ve Ressam Bedri Baykam da kitap bağışı yapan isimler arasında yer almıştı.

Kitap bağışlamak isteyenler, belediyenin Efe Halk Masa birimini 444 80 09 numaralı telefonunu arayarak adreslerini bildiriyor, ekipler belirtilen adreslere giderek bağışlanan kitapları teslim alıyor. - AYDIN