Başkan Aydın'dan belediye çalışanlarına iftar - Son Dakika
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Başkan Aydın'dan belediye çalışanlarına iftar

16.04.2022 13:06
Başkan Aydın'dan belediye çalışanlarına iftar

Yenişehir Belediye Başkanı Davut aydın, belediye çalışanlarına ve ailelerine iftar verdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut aydın, belediye çalışanlarına ve ailelerine iftar verdi.

Yenişehir Belediyesi tarafından personele verilen iftar davetine bugüne kadar belediyede her kademede çalışmış ve çalışmaya devam eden personel ve aileleri katıldı.

İftar Yemeğinde konuşma yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, " Öncelikle tüm mesai arkadaşlarımın ve değerli ailelerinin ramazan ayını tebrik ediyorum. Bizler büyük bir aileyiz. Ben de belediyemizde 28 yıl çalıştım. Geçen yıl pandemiden dolayı çalışma arkadaşlarım ile yemekte bir araya gelememiştik. Bu yıl hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenişehir sizinle güzel, sizlerle güzelleşiyor. Ben kendilerine ve ailelerine sağlıklı huzur dolu bir ömür geçirmelerini diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Başkan Aydın'dan belediye çalışanlarına iftar

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Davut Aydın, Yenişehir, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aydın'dan belediye çalışanlarına iftar - Son Dakika


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