Başkan Aygün, Bakan Kurum ile projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika
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Başkan Aygün, Bakan Kurum ile projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu

13.04.2022 12:44
Başkan Aygün, Bakan Kurum ile projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçede yapımı devam eden projeler ve planlanan yatırımları görüşmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçede yapımı devam eden projeler ve planlanan yatırımları görüşmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Aygün ile Kurum, Derince'de yapımı devam eden projeler ve planlanan yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bakan Kurum ile gerçekleşen görüşmenin ardından sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Başkan Aygün, "Milletvekilimiz İlyas Şeker ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u ziyaretimizde; Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşümü, Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Çenesuyu yatırımlarımızla ilgili konuları görüştük. Sayın bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Aygün, Bakan Kurum ile projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu

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İklim Değişikliği, Murat Kurum, Zeki Aygün, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aygün, Bakan Kurum ile projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika


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