Başkan Bakkalcıoğlu'ndan öğretmenlere çiçekli kutlama - Son Dakika

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, okullara gönderdiği Atatürk çiçeği ve çikolata ile ilçede görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından ilçede eğitim veren tüm okullar sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaret edilmeye başladı. Ziyaretlerde öğretmenler odasındaki öğretmenlerle görüşerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlandı. Görevliler öğretmenlere Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun selamını ve Öğretmenler Günü kutlama mesajını ilettiler. Öğretmenlere Atatürk çiçeği ve çikolata hediye eden belediye görevlileri öğretmenlere ayrıca görevlerinde kolaylıklar dilediler.

Belediye görevlilerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür eden öğretmenler de, "Bizleri bu özel günümüzde unutmayan ve hediyeleri ile onure eden Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ayrıca teşekkür ediyor, kendisine kolaylıklar diliyoruz" dediler. - BİLECİK