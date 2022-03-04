Başkan Bakkalcıoğlu'ndan ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan ziyaret

04.03.2022 18:26
Başkan Bakkalcıoğlu'ndan ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediye Başkan Vekili görevine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediye Başkan Vekili görevine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisince yapılan seçim ile Belediye başkan vekili seçilen Muharrem Tüfekçioğlu'nu ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki başkan yardımcıları Vedat Kazıcı, Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu ve İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Elmas ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Vekili Tüfekçioğlu'na yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan ziyaret

YORUMLAR
500
Bilecik Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu, ilk gününde çiçeklerle karşılandı Bilecik Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu, ilk gününde çiçeklerle karşılandı Bilecik'te CHP'nin başkanlık adayı Muharrem Tüfekçioğlu oldu Bilecik'te CHP'nin başkanlık adayı Muharrem Tüfekçioğlu oldu

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Süleyman Soylu, Semih Şahin, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu'ndan ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
18:24 Chelsea'yi bir Türk satın alıyor: İmzalar için pazarlık aşamasındayız
18:17 Zelenski'nin Polonya'da olduğu iddiasına Ukrayna'dan jet hızıyla yalanlama geldi: Görevinin başında
18:14 Adlar yanlış yere yazılınca, gülümseten görüntüler ortaya çıktı! Azarlanan kişi ne olduğunu anlamadı bile
18:04 Hrant Dink cinayeti davasında aranıyordu! Sahte pasaportla Kırgızistan'da yakalandı
17:57 Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorin ise 84 kuruş arttı
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 18:32:27. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Bakkalcıoğlu'ndan ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement