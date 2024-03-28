Başkan Böcek, Antalya Şehir Tiyatrosu\'nun \'Huysuz\' oyununu izledi

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Antalya Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) sahnelediği "Huysuz" oyununu izledi. Başkan Böcek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözü ile sanata olan önemini belirtmiştir. Biz de sanata ve sanatçılarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde "Huysuz" oyunu ile izleyiciyle buluştu. Sahnelendiği ilk günden itibaren izleyiciden büyük beğeni toplayan ve kapalı gişe oynayan "Huysuz"u izleyenler arasında yer alan Başkan Böcek, oyun sonrasında sahneye çıkarak, AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür ve oyunculara çiçek takdim etti.

TİYATRO EMEKÇİLERİNİN GÜNLERİNİ KUTLADI

Etkinlikte konuşan Başkan Böcek, şunları söyledi:

"40 yıldır perdesini hiç kapatmayan, yurt içi ve yurt dışında oyunları ile izleyiciyle buluşan tüm AŞT oyuncularının ve Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum. AŞT bu sahneye 2.5 yıl önce taşındı. Tüm oyuncularının ve çalışanlarının büyük emekleri var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözü ile sanata olan önemini belirtmiştir. Biz de sanata ve sanatçılarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür başta olmak üzere siz değerli sanatçılarımız iyi ki varlar. Hepsinin bu özel gününü kutluyorum."

"PERDEMİZ 40 YILDIR AÇIK"

Oyun sonrasında oyuncuların performansları ile uzun süre ayakta alkışlandı. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür de sahnede izleyicilerin karşısında kendilerini çok iyi hissettiklerini belirterek, "27 Mart'ta çok güzel şeyler oldu. 3 sahnemizde tarihimizde ilk defa perde açtık. Anadolu'da 40 yılını dolduran ve hiç kesintisiz perde açan tek tiyatro olma unvanını taşıyoruz. Bu muhteşem bir şey. Bizlere her konuda destek olan Muhittin Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. 40 yıldır tiyatromuzda emeği olan herkese, 40 yıldır bu sahnelerde alkışlayan tiyatro severlere minnettarız" diye konuştu.

40. YIL SERGİSİNİ GEZDİ

Daha sonra Başkan Böcek, Mehmet Özgür ve tüm oyunculara çiçek takdim etti. Başkan Böcek, AŞT fuayesinde açılan, oyunlarının afişleri, oyunlardan fotoğraflar, ödüller ve oyunlarla ilgili gazete kupürlerinin yer aldığı 40. Yıl Sergisi'ni de ziyaret etti.