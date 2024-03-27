Başkan Böcek, Kaş\'ta Hemşehrileriyle Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Kaş'ta hemşehrileri ile buluştu. Kaş merkez, Gömbe, Sütlegen, Doğantaş, Ova, Kasaba ve Kınık mahallelerinde coşku ile karşılanan Başkan Böcek, "Köylümüzün dertleriyle dertlenmeye, bütün vatandaşlarımızın emrinde olmaya, sosyal yardımlarımızı artırmaya, oy versin vermesin kimseyi ayrım yapmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Muhittin Böcek, seçim çalışmaları kapsamında Kaş'ı ziyaret etti. CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Milletvekili Cavit Arı, Kaş Belediye Başkan Adayı Erol Demirhan, İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan'ın da hazır bulunduğu ziyaretlerin ilk durağı Gömbe oldu.
"KAZANAN ANTALYA OLACAK"
Başkan Böcek, Gömbe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. Böcek, ardından Sütleğen, Doğantaş, Kasaba, Ova Mahalleleri'ni ziyaret etti. Vatandaşların sıcak ilgisi ve sevgiyle karşılanan Başkan Böcek, "Halkımızın teveccühü, ilgisi, sevgisi gittiğimiz her yerde bizi onurlandırıyor, mutlu ediyor. Herkesin Başkanı olarak tüm vatandaşlarımıza hizmet ulaştırmak için bir kez daha yollardayız. Zafer bizim için bir amaç değil, sadece kul hakkını korumak, ranta değil halka hizmet etmek için bir araç. 31 Mart'ta bir kez daha kazanan tüm Antalya olacak" dedi.
"IŞILTINIZ AYDINLATIYOR"
Başkan Böcek, daha sonra Kaş'ta hemşehrileri ile iftar yaparak, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve bereketli geçmesini diledi. İftarın ardından Kınık'a geçen Başkan Böcek, miting havasında geçen halk buluşmasında 'Torosların evladı Muhittin Böcek' sloganları ile karşılandı. Vatandaşların telefon ışığıyla efekt yaptığı gecede vatandaşlara seslenen Başkan Böcek, "Bu gece Kınık'ı kalbi vatan sevdasıyla atan, Ata'sının gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğine ant içen koca yürekli insanların ışıltısı aydınlatıyor. 31 Mart'ta Kaş'ta Erol Demirhan ile el ele vereceğiz. Birleşeceğiz! Kenetleneceğiz! Antalya İçin Kazanacağız!" diye konuştu.
"SENİN BİLDİĞİN KADAR BENİM UNUTTUĞUM VAR"
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın Kaş Kınık Hali ile ilgili söylediklerine cevap veren Başkan Böcek, " Mutlu Başkan, Kınık Halini eğer Büyükşehir Belediyesi yapmayacaksa ben yapayım demiş. Sen önce 2020 yılında 3 milyon liraya ihale ettiğin bitiremediğin kültür merkezini yap. Ama ben Kınık haline bugüne kadar 690 milyon lira yatırdım. Senin bütçen yetmez. Senin bildiğin kadar benim unuttuğum var" ifadelerini kullandı.
KAŞ GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ
Yeni dönemde kazandıracağı projeleri de anlatan Başkan Böcek, Kaş'a Gıda İhtisas Organize Sanayi kazandıracaklarını müjdeledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisli olan 665 dönümlük arazinin 345 dönümünü Batı Antalya'da tarıma katma değer sağlamak için Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi'nin oluşturulmasına ayırdıklarını belirten Başkan Böcek, "Batı Antalya'ya kazandıracağımız sanayi bölgesinde bitkisel ve hayvansal üretimin teşviki, üretilen ürünlerin işlenmesi, muhafazası ve pazarlanması sağlanmış olacak" dedi.
HALLERDE KURUTMA TESİSİ
Çevre Dostu Haller ile sürdürülebilirliğe katkıda bulunacaklarını kaydeden Başkan Böcek, şunları söyledi:
"Hallerimizi güneş panelleri, yağmur suyu hasadı ve kompost üretimi gibi uygulamalarla güçlendireceğiz. Hallerde kuracağımız kurutma tesislerinde ürünlerin raf ömrünü uzatarak ekonomik değeri yüksek olacak şekilde mamülleştireceğiz. Şehrimizin dört bir yanına düğün, okuma, spor, sinema salonları ve mevlit evlerinden oluşacak Sosyal Salonlar kurarak, halkımızın sosyalleşmesi için fırsatlar yaratacağız."
Başkan Böcek, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bugüne kadar olduğu gibi köylümüzün dertleriyle dertlenmeye, bütün vatandaşlarımızın emrinde olmaya, sosyal yardımlarımızı artırmaya, oy versin vermesin kimseyi ayrım yapmadan yolumuza devam edeceğiz."
Son Dakika › Yerel › Başkan Böcek, Kaş'ta Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika
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