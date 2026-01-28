Başkan Bozbey, Bursa'nın ulaşım haritasını açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2026 yılında ulaşım alanında yapacakları çalışmaları ve projeleri anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2026 yılının ilk basın değerlendirme toplantısında Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ve BURULAŞ tarafından yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilecek projeleri anlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki toplantıya, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerin yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

Ulaşımda uzun vadeli bir bakış, güçlü bir planlama

Bir kentin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmekte en önemli başlıklarından birinin ulaşım olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 2026 yılında, Bursa'da kent içi ulaşımı daha güvenli, daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirecek hizmet ve projeleri hayata geçirmek için çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Görevi devralalı henüz iki yıl bile olmadığını dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, buna rağmen yıllardır biriken sorunların tüm sorumluluğunu bugüne yüklemenin ne gerçekçi ne de vicdani olduğunu vurguladı.

Ulaşımın kısa sürede çözülebilecek, günü kurtaran müdahalelerle sonuç alınabilecek bir alan olmadığının altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, aksine uzun vadeli bir bakış, güçlü bir planlama ve kararlı bir uygulama gerektiğini ifade etti.

Bugün yaşanan pek çok sorunun temelinde, geçmişte yapılan plansız büyümenin, yanlış yer seçimlerinin ve bütüncül bakıştan uzak kararların yattığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "TÜİK'in açıkladığı 2025 verilerine göre, Bursa genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 300 bini aşmış durumda. Son bir yılda bu sayı yüzde 7 artış göstermiştir. Bu tablo, kentleşme anlayışındaki eksikliklerin de sonucunu ortaya koyuyor. Konutların, alışveriş merkezlerinin, eğitim ve sağlık alanlarının, spor tesislerinin ve sosyal donatıların plan bütünlüğü içinde ele alınmaması, Bursamızı bugün taşıyamadığı bir yükle karşı karşıya bırakmıştır. Biz bu tabloyu değiştirmek için yoğun çaba gösteriyoruz" dedi.

"Birileri konuşur, biz iş yaparız"

Kentin belirli noktalarda sıkışmasını değil, denge içinde yayılmasını esas aldıklarının altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarına da büyük önem verdiklerini dile getirdi. Ön yeterlilik aşaması 6 Ocak 2026 tarihinde yapılan ve 2 Mart tarihinde ihalesi yapılacak olan 2050 vizyonlu Bursa Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ile ulaşım alanındaki yol haritasını da netleştirdiklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Bu plan; toplu taşımayı, raylı sistemleri, yaya ve bisiklet önceliğini merkeze alan bir yaklaşımı esas alıyor. Hangi hattın ne zaman devreye alınacağı, hangi aksların güçlendirileceği, farklı ulaşım türlerinin nasıl entegre edileceği bu plan çerçevesinde somut biçimde tanımlanmış durumda. Modern kentler, çevre dostu, enerji verimliliği yüksek ve karbon salımını azaltan ulaşım çözümlerini tercih ediyor. Biz de Bursa'da bu anlayışı adım adım hayata geçiriyoruz. Bir bölgemizde muhtarlarımız '25 yıldır dilenci olduk. Bu yolu yaptıramadık' dediler. Geçen yıl o yolu bitirdik. Halkımız şimdi kullanıyor. Birileri konuşur, biz iş yaparız" dedi.

Sahada çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, bugüne kadar asfalt yüzü görmemiş pek çok noktayı yeni yollarla buluşturduklarına değindi. Trafiği rahatlatmak adına kritik kavşaklarda düzenlemeler yaptıklarını aktaran Başkan Mustafa Bozbey, toplu ulaşımda ise araç filosunu gençleştirdiklerini, daha çevreci, daha güvenli ve daha konforlu araçları Bursa'nın hizmetine sunduklarını söyledi.

Otobüs, tramvay ve bisiklet gibi alternatif ulaşım modellerini yaygınlaştırarak, karbon ayak izini azaltmayı ve gelecek kuşaklara daha temiz bir kent bırakmayı hedeflediklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, herkes için erişilebilir, güvenli, konforlu ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemini hedeflediklerini ifade etti.

Altyapı ve üstyapı yatırımları bütüncül ele alınıyor

2026 yılı boyunca, ulaşım alanında hayata geçirecekleri pek çok önemli projenin olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, bu yıl planlama, altyapı ve üstyapı yatırımlarını bütüncül biçimde ele aldıkları kapsamlı bir çalışma dönemine girdiklerini açıkladı. Yıl boyunca geleceği şekillendirecek proje çalışmalarıyla Bursa'nın ulaşımını kalıcı biçimde rahatlatacak adımlar atacaklarını söyleyen Başkan Bozbey, "2026 yılı boyunca kent genelinde 300 bin ton sıcak asfalt, 350 kilometre sathi kaplama, 260 bin metrekare tretuvar, 300 bin metrekare parke, 12 kilometre bisiklet yolu, 25 kilometre imar yolu, 30 kilometre otokorkuluk, 110 adet sanat yapısı imalatı gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fiziki yatırımların yanı sıra ulaşımın planlama ve proje tarafını da güçlendireceklerini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "30 kilometrelik yol için proje tasarımlarını yapıyoruz. 40 kilometrelik yol için uygulama projelerini yaşama geçiriyoruz. 19 kilometre bisiklet yolu projelendirmesini hazırlıyoruz. 23 kavşakta düzenleme gerçekleştiriyoruz. 9 farklı seviyeli kavşak projesi, 5 köprü ve 5 küçük sanat yapısı projesi hazırlıyoruz" dedi.

Bursa'nın ulaşımını günlük çözümlerle değil, uzun vadeli bir vizyonla ele aldıklarının altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, 2050 hedef yılıyla hazırlanan Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı'nın kısa, orta ve uzun vadeli kararları içerdiğini belirtti. Planla toplu taşıma odaklı, mevcut kapasiteyi verimli kullanan, kentin gelecekteki gelişimini gözeten bir ulaşım sistemi kurmayı hedeflediklerini açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, kenti kullanan tüm kesimleri kapsayan toplam 24 bin 700 kişiyle birebir anket çalışmaları yürüteceklerini ifade etti. Trafik sayımları, kavşak etütleri, 30 kilometre trafik sirkülasyon planı, 45 hemzemin ve 7 farklı seviyeli kavşak projesinin de hazırlanacağını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, çalışmaların sonunda Bursa ulaşımı için net, uygulanabilir ve bilimsel temellere dayanan; kısa, orta ve uzun vadeli, ihtiyaç ve öncelik eksenli çözümler içeren sürdürülebilir bir Ulaşım Ana Planı ortaya çıkacağını aktardı.

2026'da devam eden projeler

2026 yılında sahada devam eden yapım çalışmalarını hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Bozbey, "Mudanya Yolu Geçit-Bademli Kavşağı bölgenin en önemli ulaşım noktalarından birisidir. Nilüfer Çayı üzerinde 5 şeritli, modern bir köprü inşa ediyoruz. Mayıs sonu Haziran başı gibi çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. Ancak bir yan yol kısmı var. Bununla ilgili kamulaştırma görüşmeleri hızlandı. Onu da çözmek üzereyiz" dedi.

Esenevler-Yiğitler-Otosansit-Kestel imar yolunun da Ankara yoluna güçlü bir alternatif oluşturacağını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Kamulaştırma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kestel ilçesini Yıldırım'a bağlayacak olan yolu 2026 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında Otosansit-Erdoğan Caddesi'ndeki sanat yapılarını ve altyapı imalatlarını sürdürüyoruz. Gürsu ile 11 Eylül Bulvarı arasında kesintisiz ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu kapsamında iki adet köprü inşa edilecek. Çalışmalarımızı 2026 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Böylece Ankara Yolu'nda Gürsu Kavşağı'ndaki yığılmayı ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.

Karacabey-Harmanlı arasında yıllardır sorun olan ve yıkılmaya yüz tutan köprünün ihale aşamasında olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Nilüfer ilçesi Kayapa çevresindeki yeni yerleşim alanları var. Atlıçayır, Karşıbağlar, Nasreddin Hoca ve Çamlık bulvarlarında yol yapım ve asfalt çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İmar uygulamaları tamamlanan alanlarda imalatları hızla hayata geçiriyoruz. Gelişmekte olan bu bölgenin ulaşımını daha güvenli ve akıcı hale getirmiş olacağız. Tuna Caddesi'nde yıllardır beklenen altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamladık. Etap etap kaldırım yenilemeleriyle daha konforlu hale getiriliyor" dedi.

İzmir yolunda büyük dönüşüm

Merkezdeki trafik baskısını azaltmak için Park Et Devam Et projelerini yaygınlaştırdıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, Beşevler İstasyonu yanında 150 adet araç kapasitesi bir alanı planladıklarını ve çalışmaların sürdüğünü aktardı. İzmir Yolu üzerinde Orhaneli Kavşağı'ndan FSM'ye, FSM'den Çalı'ya, Çalı'dan Alaadinbey'e, Alaadinbey'den Üniversite Kavşağı'na kadar servis ve yan yol projelerini hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Geçmişteki imalat hataları ve yanlış uygulamalar nedeniyle kazalara neden olan Çalı Yolu'ndaki aydınlatma sistemini de çözdük. Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında bölgedeki ulaşım kapasitesi ve yol güvenliği artırılacaktır" diye konuştu.

Gürsu ilçesi Karanfil ve Özgüven Caddeleri ile Kestel ilçesi Eğitim Caddesi'nde asfalt kaplama, parke ve bordür imalatlarının sürdüğünü belirten Başkan Mustafa Bozbey, çalışmayı 2026 yılında tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. İnegöl ilçesi Akhisar, Huzur, Karalar ve Baykoca mahallelerinde imar yolu yapım çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, toplam 15 kilometrelik yeni imar yolu açılacağını ve bu yıl tamamlanacağını vurguladı.

Yenişehir ilçesi Subaşı TOKİ bölgesinde imar yolu çalışmaları kapsamında sanat yapıları imalatlarının sürdüğünü aktaran Başkan Mustafa Bozbey, ulaşım altyapısının güçlendirildiğini ve 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını söyledi. Bursa, Bilecik, İznik ve İnegöl yollarının da dahil olduğu altı yolun tek bir modern dönel kavşakla birleştirilmesini planladıklarını açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, 2026 yılında kavşağı tamamlamış olacaklarını dile getirdi.

"Yeni kavşaklarla trafiği rahatlatacağız"

Bursa genelinde planlama ve proje aşaması devam eden, kentin ana ulaşım omurgasını güçlendirecek yatırımları da paylaşan Başkan Mustafa Bozbey, Mudanya Hızlandırılmış Otobüs Hattı Projesi hakkında bilgi verdi. Bilim insanları ve ulaşım uzmanlarıyla yapılan değerlendirme sonucunda önce yolcu talebini ve gerçek ihtiyacı görmek istediklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Bu nedenle süreci, tercihli yoldan öncelikli otobüs hattıyla başlatacağız. Emek İstasyonu ile Mudanya BUDO İskelesi arasında uzanan 16,5 kilometrelik güzergahta planlama ve projelendirme çalışmaları devam ediyor. Bu hat sayesinde, deniz ulaşımı ile kent merkezi arasında hızlı, güvenilir ve kesintisiz bir bağlantı kurmuş olacağız" dedi.

Kavşaklara ilişkin projelerin, bütüncül bir yaklaşımla ele alındığını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, Çelebi Mehmet Bulvarı ile Avrupa Konseyi Bulvarı arasında kesintisiz ve güvenli bağlantı sağlamak amacıyla Botanik Katlı Kavşak Projesi'nin yürütüldüğünü açıkladı. Farklı seviyeli kavşak projesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Soğanlı ve Alemdar mahallelerinden gelen yolu bir taraftan İzmir Yolu'na, diğer taraftan Yakın Çevre Yolu'na bağlayıp, oradan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na devam edecek. Oradan da Ata Bulvarı'na kadar kesintisiz bir ulaşımı öngörüyoruz. Bazı yerlerde kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Bazı yerlerde kentsel dönüşümle ilgili projeleri hazırlayarak sorunları çözmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Odunluk ve Soğukkuyu mahalleleri arasında bağlantı sağlamak ve Acemler bölgesindeki trafik yükünü azaltmak amacıyla köprü projesi çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, Beşevler Kavşağı'nda yaşanan yoğunlukları çözmek amacıyla Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon içinde farklı seviyeli kavşak projesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı. Bat-çıktan ziyade üstten geçiş yol anlayışını ortaya koyduklarının altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, "Hem Beşevler Kavşağı, hem de Çamlıca Kavşağı'nda aynı anlayışı ortaya koyarak kesintisiz ulaşımı Orhaneli Yolu'na aktarma düşüncesindeyiz. Böylece alttan geçişlerle bağlantı yapacağız. Karayolları ile görüşüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstleneceğiz" dedi.

Acemler'e tünel geçişi gelebilir

Ata Bulvarı-Çalı Yolu koridorunda yoğun bir trafik olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Kırmızı Cadde ve 75. Yıl Durmazlar kavşağında üstten geçiş olacağını, Hafize Hatun kavşağında ise bat-çık uygulamasının yapılacağını açıkladı. Tuna Caddesi'ni de direk Hürriyet Mahallesi'ne bağlamak istediklerini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Zor görünse de ya tünelle geçiş vereceğiz. ya da üstten bir geçiş vermeyi düşünüyoruz. İhsaniye, Karaman, Esentepe, Ataevler bölgelerine gidecek olan kesim, İzmir Yolu'nu kullanmayacak. Alman Kanalı'na kadar bir güzergah belirliyoruz. BursaRay geçtiği için tünel çalışması daha avantajlı gibi görünmesine rağmen arkadaşlarımız değerlendirmeleri yapıyor" diye konuştu.

İş makinesi filosunu da gençleştirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "İlk etapta 29 yeni iş makinesi aldık. Bu yılın sonuna kadar iş makinesi sayısını 115'e çıkaracağız. Bunları kendi bütçemizle alıyoruz. Krediyle değil. Hizmet üretiyoruz, tasarruf ediyoruz, ihaleleri şeffaf yapıyoruz" dedi.

Raylı sistemlerde büyük dönüşüm

Bursa'da raylı sistemlere ilişkin mevcut durumu, devam eden çalışmaları ve önümüzdeki döneme dair yol haritasını da paylaşan Başkan Mustafa Bozbey, 'Hafif Raylı Sistem Araç Alım İşi' projesi için Hazine garantisi olmaksızın dış finansman kullanımı konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 30 Aralık 2022 tarihinden itibaren bir yıl geçerli olacak şekilde izin alındığını hatırlattı. Süre içinde herhangi bir yabancı finans kuruluşu ile kredi anlaşması ve Hafif Raylı Sistem aracı alımına yönelik bir sözleşme yapılmadığı için verilen iznin 2023 yılının Aralık ayında sona erdiğini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "2024 yılının başında bu sürecin yenilenmesine yönelik gerekli başvuru yapılmadığından, izin sürecinin yeniden başlatılması zorunlu hale gelmiştir. Mevzuatta da değişiklik yapılmıştır. Belediyelerin ve belediyeye bağlı iştiraklerin, dış finansman izni alabilmesi için vergi ve SGK borcu bulunmaması şartı getirilmiştir. Bu nedenle bugün itibarıyla sürecin Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde, yeni mevzuata uygun şekilde yeniden başlatılması gerekmektedir" diye konuştu.

Bu süreçte; Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilen Emek-Şehir Hastanesi hattı dışında, Bursa'nın son 10 yıllık büyümesine ve yapılaşmasına karşılık gelen yeni bir raylı sistem projesinin çalışılmadığını ve Bakanlık onay süreci işletilmediğini aktaran Başkan Mustafa Bozbey, "Biz bu nedenle güncelliğini yitirmiş verilerle yapılan planları yeniden ele alıyoruz. Bilimsel ve gerçekçi bir yaklaşımla süreci baştan yürütüyoruz. Bu kapsamda Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü onayı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı ve finansman modeli birlikte ilerletilmektedir. Ulaşım Ana Planı tamamlanana kadar da süreci yavaşlatmamak adına Meclis kararlarıyla kontrollü çözümler üretiyoruz" dedi.

Göreve geldikten sonra Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı'nı kurduklarını hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, yaklaşık 60 kilometrelik planlanan hattı; güzergah, yolcu talebi, hat entegrasyonları, depo alanları, raylı sistemler araç ihtiyacı ve işletme verimliliğiyle birlikte bütüncül biçimde ele aldıklarını anlattı.

Raylı sistemde yeni araçlar yolda

BursaRay'ın bugün günde 300 binin üzerinde yolcu taşıdığını açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, pik saatlerde doluluk oranlarının neredeyse yüzde 100 civarında olduğunu dile getirdi. Altyapının 2 dakikalık sefer aralığına uygun olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Ancak araç alım işi gerçekleşmediği için bugün sefer aralıkları 6-8 dakikaya kadar uzamıştır. Mevcut 138 aracımıza ek olarak 68 yeni hafif raylı sistem aracı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmıştır. 2020 yılında yapılan fizibilite yönetimimizce güncellenmiş ve 2035 yılına kadar en az 186 hafif raylı sistem aracının mutlaka sisteme dahil edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak öz kaynaklarla araç alımı için şartname hazırlanmış, 2026 yılında ihale yapılması planlanmıştır. Ayrıca Bakanlık tarafından 20 araç satın alındı, ihalesi yapıldı. Emek-Şehir Hastanesi hattıyla birlikte sisteme dahil olması bekleniyor. Bakanlık tarafından üstlenilen raylı sistem hatları ve araç alımlarında yatırım tamamlandıktan sonra, ilgili belediye bu bedeli uzun vadeli bir kredi mantığıyla Bakanlığa geri ödemektedir. Yani bu yatırımlar, belediyeler açısından uzun vadeli bir finansman kredisi olarak ele alınmaktadır" diye konuştu.

Raylı sistem yeni hatlarla güçleniyor

Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bölgelerde erişimi önemli ölçüde kolaylaştıracak Üniversite-Görükle hattıyla ilgili kesin hesap ve kesin proje çalışmalarının son aşamaya geldiğini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, ihale aşamasına gelen projeyi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda görmeyi umduklarını söyledi. Çalı-Demirtaş hattının da kentin kuzey-güney aksında önemli bir boşluğu dolduracağını aktaran Başkan Mustafa Bozbey, "Ancak bu hat 2018 yılında Bursa Ulaşım Ana Planı'na dahil edilmiş ancak ilerleme sağlanmamıştır. Göreve geldikten sonra bu projeyi yeniden gündeme aldık. Güzergah, sondaj ve koridor çalışmaları hızlı bir şekilde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile AYGM tarafından birlikte yürütülmektedir. Hat; Çalı-Üçevler, Üçevler-Terminal ve Terminal-Demirtaş olmak üzere üç etap halinde planlanmıştır" dedi.

Üçevler-Terminal hattı hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Bozbey, hattın 13,5 kilometre uzunluğunda olduğunu, yer altında gideceğini ve 9 istasyondan oluşacağını açıkladı. İki noktada BursaRay ile kesişerek aktarma istasyonu bulunacağını belirten Başkan Mustafa Bozbey, kendi imkanlarıyla mevcut T2 hattını Terminal'den Demirtaş'a uzatacaklarını vurguladı. Bu hattın da 3,7 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 3 istasyondan oluştuğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, T1 ile T2 hattını ise Osmangazi İstasyonu'nda buluşturacaklarını, hafif raylı sistemle de entegrasyonun sağlanmış olacağını anlattı.

Heykel - Teferrüç arasında teleferik hattı

Heykel-Teferrüç Teleferik Hattı Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Bozbey, "Hanlar Bölgesi, Yeşil Türbe, Ulu Cami, Tarihi Çarşı kentimiz için çok kıymetli. Yaptığımız analizlerde teleferiği Kent Müzesi'nin arkasında alanı kullanarak Heykel'e getirmenin çok faydalı olacağını ve vatandaşlar tarafından kullanılabileceğini gördük. Tarihi bölgenin ve Altıparmak'ın canlanmasına ön ayak olmuş olacağız. Çalışmalar tamamlandıktan sonra hemen ihalesini de gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

BursaRay hattının toplam 40 kilometreyi geçen bir hat haline dönüşeceğini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, herhangi bir arızada tüm hattın kitlendiğini ifade etti. Bu amaçla 'Acemler Aktarma ve Ayrım Projesi'ni uygulayacaklarını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 2026 yılında proje ihale sürecinin onaylanmasının ardından yapım çalışmalarına geçileceğini söyledi. Bursa'da 'Mobilite Merkezi Projesi'ni de hayata geçireceklerini açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, "Günde 5 bin araçlık park kapasitesiyle yaklaşık 20 bin yolcuya hizmet verilmesini öngörüyoruz. Bu sayede karbon salınımında yaklaşık yüzde 35 oranında bir azalma sağlanacak. Park et-devam et hizmetini toplu ulaşımı tercih eden hemşehrilerimize ücretsiz olarak sunacağız. Fizibilite ihalesi tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. Diğer taraftan üniversite hafif raylı sistem atölye ve depo sahası yapımı başladı. 110 dönüm büyüklüğünde bir alan, 100 hafif raylı sistem araç kapasiteli ve modern bakım-onarım altyapısına sahip olarak planlandı" dedi.

Bursa demir ağlarla örülecek

Bursa'nın geleceğiyle ilgili farklı raylı sistem projelerinin hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Kızılcıklı-Çalı/Şehir Hastanesi-Çalı', 'Şehir Hastanesi-Üçevler' hattı projelerinde fizibilite ve proje çalışmalarının koordineli şekilde devam ettiğini vurguladı. T3 Hafif Raylı Sistem Entegrasyonu Projesi'ni de yaşama geçireceklerini açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, "Hat, Gökdere ile Mimar Sinan hafif raylı sistem istasyonları arasını kapsayacak şekilde planlanmaktadır. Böylece hattın çok daha fazla yolcuyu taşıyacağına inanıyoruz. Fizibilite, proje ve güzergah çalışmalarımız sürmektedir. Kızılcıklı-Çalı Raylı Sistem Hattı Projesi için çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyonlu olarak planlanıyor. Çalışmalarımızı ağırlıklı olarak AYGM ile birlikte yürütüyoruz" diye konuştu.

BURULAŞ 315 milyon yolcu taşıdı

BURULAŞ'ın 2025 yılı boyunca yürüttüğü toplu ulaşım, deniz ulaşımı, raylı sistemler ve enerji yatırımlarına ilişkin verilerini ve 2026 yılında planlanan projelerini de paylaşan Başkan Mustafa Bozbey, 2025 yılı boyunca Bursa genelinde yaklaşık 315 milyon toplu taşıma yolculuğu gerçekleştiğini açıkladı. Bu yolculukların 210 milyona yakınının otobüslerle, 105 milyona yakınının ise raylı sistemlerle gerçekleştirildiğini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Gece seferlerimizle, BursaRay ve otobüslerde 108 binin üzerinde yolcumuza hizmet verdik. Öğrencilerimiz 86 milyon indirimli biniş gerçekleştirdi. Öğrenci biletleri konusunda birçok belediyenin altındayız. Birçok belediyede öğrenci bileti yüzde 50 iken, bizde dörtte biridir. 1 milyonun üzerinde hemşehrimiz ücretsiz parklanma hizmetinden faydalandı. BUDO ile 710 binin üzerinde, BBBUS ile 1 milyon 720 bin yolcu taşındı" dedi.

BURULAŞ otobüslerinde 134 hatta, özel halk otobüsleri ve alt işletici araçlarla birlikte toplam 402 hatta hizmet verdiklerinin altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, günlük ortalama 595 binin üzerinde, aylık ise 14 milyonu aşan yolculuk gerçekleştirildiğini açıkladı. Yaş ortalaması 10 olan araç filosuna 42 yeni araç kazandırdıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, engelsiz ulaşım uygulamalarını yaygınlaştırdıklarını anlattı. Yapay zeka destekli şoför takip sistemiyle hizmet güvenliğini güçlendirdiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, şoförlere yönelik iletişim eğitimlerini artırdıklarını vurguladı. Bursa'da ulaşımı daha çevreci, daha ekonomik ve daha entegre hale getirmek için paylaşımlı bisiklet projesini hayata geçireceklerini aktaran Başkan Mustafa Bozbey, Bursaray ve mahalle merkezlerinde kurulacak istasyonlarla insanların bisikleti daha fazla kullanmasını hedeflediklerini söyledi.

Otobüslerle raylı sistem arasında entegre sağlanıyor

Raylı sistemler ile otobüs hatları arasındaki bütünleşik ulaşım entegrasyonuna önem verdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, T1 ve T2 hatlarına paralel çalışan otobüs seferlerini kademeli olarak azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. Elektrikli otobüs sayısını artırmayı amaçladıklarını, Otobüs Komuta Kontrol Merkezini hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Karacabey Otogarı-Bursa Terminali arasında 904 numaralı hattı devreye alınarak ilçeler arası erişimi güçlendirileceklerini belirtti.

BBBUS hatlarında memnuniyet seviyesinin yüzde 98 seviyesinde olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, "BBBUS ile fiyat dengesini oluşturuyorduk. Şimdi Bakanlık şirkete devretti. Şirket ihale yaptı. İhalede biz de teklif verdik. Teklifler açıldığında Sabiha Gökçen-Bursa arasındaki yolculuktan alınan paranın tamamını hatta cebinden üstüne para koyarak teklif verenleri gördük. Demek ki firmalar teklif verirken gidişi yukarıda tutmayı gelişi düşük tutmayı planladılar. Bizim teklifimiz çok aşağıda kaldı. BBBUS otobüslerimizin iki havaalanına da Bursa'dan yolcu taşımasını ve denge oluşturmaya devam etmesini istiyoruz. Devam kararının bize verilmesini Bakanlıktan ve ilgililerden Bursalılar adına bekliyoruz. Kent adına ve kentli adına bunu kabul etmemiz mümkün değil. Biz çekildiğimizle fiyatların yukarıya çıkacağına emin olabilirsiniz. Fiyat dengesi bozulacak. İyi hizmet veren bir kurumu da ortadan kaldırıyorsunuz. Bu konuda davalar devam edecektir" diye konuştu.

BUDO tarafından da yaklaşık 710 bin yolcuya hizmet verildiğini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, deniz ulaşımını sübvanse ettiklerini açıkladı. Körfez içi turların bu yıl da devam edeceğini açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, Güzelyalı Yat Limanı'nın kapasitesini artırmak amacıyla planladıkları BURMARİN Yeni Yat Limanı Projesi için gerekli ÇED ve PED raporları Bakanlığa sunduklarını dile getirdi. Kruvaziyer gemilerinin Mudanya Limanı'na yanaşabilmesi için gerekli olan ISPS kodunu alındığını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, bu yıl bir kruvaziyer gemiyi Bursa'da ağırlayabileceklerini vurguladı.

"BURULAŞ'I yaşatmak zorundayız"

Bursakart sisteminde bulunan 47 farklı kart türünü 4 ana kart tipinde birleştirerek Bursa için ulaşımda çok önemli bir reform yaptıklarının altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, otoparklarla ilgili çalışmaların da devam ettiğini, yeni alanlar oluşturmayı ve inşa etmeyi sürdüreceklerini belirtti. Anne Kart uygulamasını sürdürdüklerini, temiz enerji sistemlerine yöneldiklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, Söğüt bölgesinde de temiz enerji sistemini hayata geçireceklerini dile getirdi.

Türkiye'deki tüm ulaşım sistemlerini incelediklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, şunları söyledi;

"Kurumları yaşatmak ve geleceğe hazırlamak zorundayız. Yaptığımız düzenlemelerin geçmiş dönemlere göre düşük olduğunu da görüyoruz. Ekonominin getirdiği enflasyon, parçalarda maliyet artışı, personel giderleri, enerji maliyeti artışını hesapladığınızda bizim uyguladığımız sübvansiyon daha fazla artıyor. BURULAŞ'ı düşük oranda sübvanse ederek yaşatmak zorundayız. Geçtiğimiz yıl BURULAŞ'a 3,5 milyar lira para aktardık. Bu, bir yılda 7 tane kavşak, 15 tane yeni vagon demektir. Elbette ulaşım haktır. Ama kentle paylaşmak ve dayanışmak lazım. Kent hepimizin. Büyük sorunların torunlarımıza kalmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu kentin bir yerden bir yere güvenli ulaşımı hepimizi ilgilendiriyor" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. - BURSA