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Başkan Bozbey'den ağaçlandırma çağrısı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uludağ Üniversitesi kampüsündeki yangın sonrası ormanların tekrar ağaçlandırılması için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi çalışanları adına fidan dikmekle işe başlayacaklarını söyleyen Başkan Bozbey, bu hareketin kentteki tüm kurum ve kuruluşlara örnek olmasını diledi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde başlayıp Uludağ Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alana sıçrayarak geniş bir alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan ekiplerin yoğun gayretleri sonucu kontrol altına alındı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de büyük mücadele verdiği yangın, 700 hektarlık bir alana zarar verdi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bölgenin tekrar ağaçlandırılması için seferberlik başlattı.

"Hep birlikte yeniden yeşertelim"

Haftaya üzücü bir haberle başladıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Yolçatı Mahallesi'nde başlayıp Uludağ Üniversitesi'nde devam eden orman yangınlarından etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangın sonrası olağanüstü çaba sarf eden tüm ekiplere de teşekkür eden Başkan Bozbey, "Şimdi hep birlikte tüm Bursa'da yaşamı da umudu da yeniden yeşertme zamanı. Son zamanlarda yaşadığımız tüm yangınlar dahil olmak üzere kaybettiğimiz her bir ağacın yerine yenilerini yetiştirebilmek için Büyükşehir Belediyemizin 5890 çalışanı adına birer fidan dikmekle işe başlıyoruz. Başlattığımız bu hareketin tüm iştiraklerimize, Bursa'mızın sanayicilerine, kurum ve kuruluşlarına örnek olmasını diliyorum. Bursa bizim. Bursa hepimizin. Hep birlikte, yaşamı da umuda da yeniden yeşertelim" dedi.