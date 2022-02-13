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Başkan Büyükakın: "2023 yılının ilk aylarında Metro hattının ilk kısmı işletmeye alınacak" - Son Dakika

Başkan Büyükakın: "2023 yılının ilk aylarında Metro hattının ilk kısmı işletmeye alınacak"

13.02.2022 11:48
Başkan Büyükakın: "2023 yılının ilk aylarında Metro hattının ilk kısmı işletmeye alınacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Metro projesinde kullanılacak araçların siparişleri verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Metro projesinde kullanılacak araçların siparişleri verildi. Bu yılın ağustos ayı gibi ilk araçlar gelecek ve daha sonra araçların test sürüşleri başlayacak. İnşallah 2023'ün başında hattın bir kısmı işletmeye alınacak" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimler Danışma toplantısında Gebze OSB - Darıca Sahil Metro Projesi'nin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Büyükakın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimizin ortaya koyduğu Metro projemiz, ilgili diğer kamu yatırımlarıyla altı milyar TL'yi buldu. Bir kez daha Cumhurbaşkanımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile bakanlığımızın tüm yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Metro projesi bir taraftan hızlı bir şekilde ilerlerken kullanılacak araçların siparişleri de verildi. Bu yılın ağustos ayı gibi ilk araçlar gelecek ve daha sonra araçların test sürüşleri başlayacak. İnşallah cumhuriyetimizin 100. yılında yani 2023 yılının ilk aylarında hattın bir kısmı işletmeye alınacak" dedi.

Metro projesinin çok önemli bir yatırım olduğunun da altını çizen Başkan Büyükakın, "Gebze'miz için çok önemli olan Metro projesi, OSB'lerden başlayacak ve Darıca ilçemize kadar ulaşacak. 11 istasyon, depo sahası ve 20 adet şaftta çalışmalar devam ediyor. O projede emeğini ortaya koyan tüm çalışanlara da bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın: 2023 yılının ilk aylarında Metro hattının ilk kısmı işletmeye alınacak

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Tahir Büyükakın, Kocaeli, Gebze, Metro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükakın: '2023 yılının ilk aylarında Metro hattının ilk kısmı işletmeye alınacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükakın: "2023 yılının ilk aylarında Metro hattının ilk kısmı işletmeye alınacak" - Son Dakika
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