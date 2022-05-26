Başkan Büyükakın'dan kazada yaralanan Nur'a moral telefonu - Son Dakika
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Başkan Büyükakın'dan kazada yaralanan Nur'a moral telefonu

26.05.2022 11:14
Başkan Büyükakın'dan kazada yaralanan Nur'a moral telefonu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Adana'daki gençlik şöleni dönüşü yaşanan kazada yaralanan Nur Çalışkan'ın ailesine geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Adana'daki gençlik şöleni dönüşü yaşanan kazada yaralanan Nur Çalışkan'ın ailesine geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Niğde'de tedavisi devam edilen Nur Çalışkan ile görüntülü konuşan Büyükakın, genç kıza geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Derince'de yaşayan Nur Çalışkan'ın ailesini ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükakın, kazada yaralan genç kızla telefon görüşmesi yaptı. Büyükakın, "Sevgili Nur, bir an önce iyileşip gelmeni istiyoruz. Yolunu gözlüyoruz. İnşallah en kısa zamanda seni evinde baban ile birlikte görmek istiyoruz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın'dan kazada yaralanan Nur'a moral telefonu
Başkan Büyükakın'dan kazada yaralanan Nur'a moral telefonu
Başkan Büyükakın'dan kazada yaralanan Nur'a moral telefonu

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Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Nur Çalışkan, Kocaeli, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükakın'dan kazada yaralanan Nur'a moral telefonu - Son Dakika


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