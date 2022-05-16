Başkan Büyükkılıç'a Çanakkale'den teşekkür - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'a Çanakkale'den teşekkür

16.05.2022 11:21
Başkan Büyükkılıç'a Çanakkale'den teşekkür

Kayseri Tacettin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, tarihin ve destanın yazıldığı Çanakkale'den, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a seslendi.

Kayseri Tacettin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, tarihin ve destanın yazıldığı Çanakkale'den, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a seslendi. Öğrenciler, düzenlenen Çanakkale gezisi için video çekimi yaparak, Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

Videoda öğrenciler, "Kayseri'nin Evlatları Ecdadın Huzurunda Projesiyle bizleri Çanakkale şehitliğine gönderen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, Tacettin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ailesi olarak teşekkür ediyor, sizleri seviyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen gezide, lise öğrencileri 4 gün boyunca tarihin en büyük zaferlerinden birinin yaşandığı, Çanakkale'yi geziyor. "Kayseri'nin Evlatları, Ecdadının Huzurunda" Çanakkale gezisi mayıs ayı boyunca devam edecek. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'a Çanakkale'den teşekkür
Başkan Büyükkılıç'a Çanakkale'den teşekkür
Başkan Büyükkılıç'a Çanakkale'den teşekkür
Başkan Büyükkılıç'a Çanakkale'den teşekkür
Başkan Büyükkılıç'a Çanakkale'den teşekkür
Başkan Büyükkılıç'a Çanakkale'den teşekkür
Başkan Büyükkılıç'a Çanakkale'den teşekkür
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İmam Hatip Liseleri, Memduh Büyükkılıç, Çanakkale, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'a Çanakkale'den teşekkür - Son Dakika


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