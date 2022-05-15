Başkan Büyükkılıç, Kayserispor için STK temsilcileri ile görüştü - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Kayserispor için STK temsilcileri ile görüştü

15.05.2022 11:44
Başkan Büyükkılıç, Kayserispor için STK temsilcileri ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'na bağlı derneklerin temsilcileri ile bir araya gelerek, Yukatel Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası final maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'na bağlı derneklerin temsilcileri ile bir araya gelerek, Yukatel Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası final maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yerel yönetim hizmetlerinde örnek bir belediyecilik modeli ortaya koyan Başkan Büyükkılıç, her fırsatta 7'den 70'e vatandaşlar, esnaflar, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek gönül belediyeciliğinde örnek bir tutum sergilemeye devam ediyor. Büyükkılıç, ayrıca Kayseri'nin marka değerlerini daha iyi noktalara taşımak adına girişimlerini de sürdürüyor. Bu çerçevede Yukatel Kayserispor'un İstanbul'da oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı için tüm Kayseri'yi bir araya getiren Başkan Büyükkılıç, bu sefer Kayseri dışındaki derneklerin temsilcileriyle buluştu. Video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri dışındaki derneklerle Yukatel Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası final maçı için istişarede bulunarak İstanbul'daki maçta sarı kırmızılı takımı desteklemek için yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, "Kadim kentimiz Kayseri ve kadirşinas hemşehrilerimiz için gecemizi gündüzümüze katıyor, bu şehrin her bir değerini hep daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde gösterdiği başarı ile finale kaldığını anımsatarak, "Kentimizin marka değerlerinden biri olan Kayserispor'umuz bizlere büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Başkanından hocasına, oyuncusundan çalışanına birbirine kenetlenmiş bir aile tablosu ortaya koyarak başladıkları yolculukta finale kalma başarısı gösterdiler. Bizler de bu yolculukta üzerimize düşeni yapmaya gayret gösterdik. Önümüzdeki final mücadelesinde ve sonrasında da bu gayretlerimizi, sizlerle ve tüm hemşehrilerimizle ele ele sürdüreceğiz inşallah" diye konuştu.

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'na bağlı derneklerin temsilcileri de Büyükkılıç'a şehre yaptığı hizmetler ve Kayserispor'a sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederek Kayserispor'a final mücadelesinde tek yürek olmuş bir şekilde destek vereceklerini aktardılar. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, Kayserispor için STK temsilcileri ile görüştü
Başkan Büyükkılıç, Kayserispor için STK temsilcileri ile görüştü

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Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye Kupası, Kayserispor, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Kayserispor için STK temsilcileri ile görüştü - Son Dakika


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